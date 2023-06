Aksi Iko Uwais di Trailer The Expendables 4 Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate akhirnya merilis trailer terbaru untuk sekuel terbaru dari The Expendables 4, pada Rabu, 7 Juni 2023. Dalam cuplikan 2 menit itu, aktor Indonesia, Iko Uwais turut muncul dan menampilkan kemampuan bela dirinya.

Merujuk pada video trailer yang diunggah Lionsgate di kanal YouTube resmi mereka @LionsgateMovies, film The Expendables 4 akan menghadirkan Iko Uwais sebagai salah satu musuh dari Jason Statham dan Sylvester Stallone. Aktor kelahiran 1983 ini akan memerankan tokoh bernama Suarto. Ia akan menunjukkan aksi laga bersama dengan Jason Statham menggunakan pisau.

"Apakah hanya ini kemampuan terbesar yang kamu miliki?" kata Iko pada trailer The Expendables 4.

Penampilan Iko Uwais di The Expendables 4 Sangat Dinantikan

Pada kolom komentar unggahan di kanal YouTube Lionsgate, penonton mengakui bahwa mereka tidak sabar untuk dapat melihat aksi Iko Uwais di layar lebar. "Iko Uwais dan aksinya di film The Raid menggunakan bela diri terlihat sangat luar biasa dan melihat dia di film ini sudah cukup untuk membeli tiket," tulis @OrionInSp***.

Aktor Iko Uwais bertarung dengan aktor laga Jason Statham saat tampil dalam film The Expendables. Iko Uwais akan memerankan karakter jahat, musuh dari para pemain utama Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren dan Randy Couture. Instagram

Tak hanya itu, penonton juga menyebutkan bahwa mereka menunggu adegan bela diri yang akan dilakukan Iko Uwais dan Tony Jaa. "Iko dan Tony Jaa membutuhkan film Hollywood dengan mereka sebagai karakter utama. Ini waktunya," tutur @32lilbr***.

The Expendables 4 Pertemukan Tokoh Lama dan Baru

Sekuel terbaru The Expendables ini akan mempertemukan tim elit tentara bayaran (Old Blood) dengan kelompok baru (New Blood). Pada film ini para karakter akan kembali dilengkapi dengan senjata dan menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan laga bela diri. Lionsgate menyebutkan bahwa, "Anggota baru dengan gaya dan taktik yang berbeda dan akan membuat "new blood" menjadi makna berbeda."

Sementara itu, The Expendables 4 akan rilis di bioskop pada September 2023. Film ini akan menampilkan sejumlah artis Hollywood ternama lainnya, seperti Megan Fox, 50 Cents, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Randy Couture, Andy Gracia, dan aktor lainnya. Pada sekuel kali ini, pemain lama The Expendables, Terry Crews tidak akan kembali muncul karena buntut kasus yang dituduhkan oleh Avi Lerner, produser film The Expendables.

GABRIELLA AMANDA

