The Boogeyman Tayang Hari Ini, Gabungkan Kisah Seram dan Rapuhnya Hati Manusia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Boogeyman merupakan film horor thriller terbaru yang tayang di bioskop mulai hari ini, Jumat, 9 Juni 2023. Film karya penulis ternama Stephen King dan sutradara Rob Savage ini dikemas dalam bentuk Poltergeist yang menggabungkan kisah seram dan hati manusia yang rapuh.

“Saya ingat dengan jelas teror yang saya rasakan saat membaca cerita pendek milik King sebagai seorang anak, dan perasaan takut masa kecil inilah yang ingin saya berikan juga kepada penonton bioskop di seluruh dunia," kata Rob Savage.



Sinopsis The Boogeyman



Baca Juga:

The Boogeyman menceritakan tentang seorang pelajar SMA, Sadie Harper dan adiknya Sawyer terguncang karena kematian ibunya dan merasa tidak mendapat dukungan dari ayahnya, Will, yang merupakan seorang terapis yang juga sedang menghadapi rasa dukanya sendiri. Suatu hari, seorang pasien yang putus asa tiba-tiba muncul di rumah mereka mencari bantuan Will. Ia meninggalkan entitas supernatural yang menakutkan yang memangsa keluarga dan memakan penderitaan para korbannya.

The Boogeyman. Dok. 20th Century Studios

The Boogeyman, Makhluk yang Bersembunyi di Lemari

Baca Juga:

The Boogeyman, bukanlah karakter yang asing bagi anak kecil maupun orang-orang dewasa. Makhluk menyeramkan ini pertama kali diterbitkan di Majalah Cavalier pada 1973. Lalu dimasukkan ke dalam buku cerita pendek King, yang berjudul Night Shift yang diterbitkan pada 1978. Interpretasi The Boogeyman sebagai makhluk yang bersembunyi di lemari inilah yang menjadikan sang karakter ikonik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Salah satu bacaan yang paling berdampak dalam hidup saya adalah The Boogeyman. Itu membuatku takut pada lemari, bukan untuk beberapa hari setelahnya atau berminggu-minggu, tapi selama bertahun-tahun," kata produser Dan Levine.

Hal ini juga yang menjadi dorongan untuk para pembuat film untuk menghadirkan film yang dapat memberi perasaan takut dan horor bagi para penontonnya. "Film ini dibuat bekerja sama dengan tim kreatif yang sangat berbakat, dan didukung oleh penampilan yang luar biasa dan penuh perasaan dari para pemeran kami yang luar biasa - saya benar-benar kagum pada mereka. Kami sangat bangga dengan film ini dan tidak sabar untuk memberi Anda lebih banyak alasan untuk takut akan kegelapan pada bulan Juni," kata Rob Savage.

Pilihan Editor: Trailer Final Insidious: The Red Door, Akhir dari Kisah Keluarga Lamberts

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.