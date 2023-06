Mengenal Han So Hee, Aktris Korea yang Sering Menjadi Duta Merek Mode dan Kosmetik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo dan Han So Hee hengkang dari drama kolaborasi The Price of Confession menurut laporan News1, Rabu, 17 Mei 2023. Kedua agensi aktris merespons baru mengetahui kabar tersebut lewat berita. Song Hye Kyo, Han So Hee, dan sutradara Shim Na Yeon dikabarkan hengkang dari proyek drama The Price of Confession.

Siapa Han So Hee?

Han So Hee aktris asal Korea Selatan. Ia lahir di Ulsan, Korea Selatan, pada 18 November 1994. Han So-hee mulai dikenal secara luas setelah membintangi drama populer berjudul The World of the Married sebagai Yeo Da-kyung pada 2020.

Mengutip Kprofiles, debut aktingnya dimulai pada 2017. Kala itu ia mendapat peran kecil dalam drama televisi Reunited Worlds. Sebelum memulai karier aktingnya, Han So Hee bekerja sebagai model. Han So Hee pernah menjadi model lensa kontak, kosmetik, game seluler, hingga model biskuit.

Setelah keberhasilan drama tersebut, Han So Hee semakin terkenal dan banyak mendapat tawaran. Ia membintangi drama Nevertheless (2021) sebagai pemeran utama bersama Song Kang. Drama ini mendapat popularitas yang cukup tinggi.

Han So Hee juga menjadi model dan duta merek fashion dan kosmetik. Penampilan dan gaya aktingnya yang kuat membuatnya menjadi salah satu aktris muda yang menonjol di industri hiburan Korea Selatan.

Pada 2022, penggemar Han So Hee sempat mengkhawatirkan kondisinya. Mengutip Soompi, kekhawatiran itu karena Han So Hee tampak kurus saat wawancara dengan Vogue Thailand dalam acara OMEGA di Bangkok.

Agensi Han So Hee menanggapi kekhawatiran yang berkembang atas kesehatan aktrisnya. 9ato Entertainment meyakinkan publik, Han So Hee sehat dan baik-baik saja.

Berikut beberapa drama yang pernah dibintangi Han So Hee:

1. Gyeongseong Creature (2023) – Yoon Chae Ok

2. Soundtrack #1 (2022) – Seo Eun Soo

3. My Name – Yoon Ji Woo, Oh Hye Jin

4. Nevertheless (2021) – Yoo Na Bi

5. Undercover (2021)– Yoon Ji Woo

6.The World of The Married (2020) – Yeo Da Kyung

7. Abyss (2019) – Jang Hee Jin

8.100 Days My Prince (2018) – Kim So Hye

9. Money Flower (2017-2018) – Yoon Seo Won

10. Reunited Worlds (2017) – Lee Seo Won

