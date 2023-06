The Chicago Experience Dedikasikan Lagu untuk Peter Cetera dan David Foster di BNI Java Jazz Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band Legendaris Amerika, The Chicago Experience berhasil bawakan 15 lagu di BNI Java Jazz Festival 2023, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023. The Chicago Experience dedikasikan sebuah lagu untuk Peter Cetera dan David Foster, yaitu You're The Inspiration.

The Chicago Experience Tampil Selama Satu Jam di Java Jazz Festival 2023

The Chicago Exprience berhasil memeriahkan panggung Java Jazz Festival 2023 selama kurang lebih satu jam di Hall BNI, Java Jazz Festival 2023. Band penyanyi lagu If You Leave Me Now itu tampilkan 15 lagu dengan 7 personel, bersama dengan Danny Seraphine dan Jeff Coffey yang merupakan mantan anggota The Chicago Experience.

Pada penampilan lagu You're The Inspiration, Danny Seraphine sampaikan bahwa, "Lagu ini didedikasikan untuk Peter Cetera dan David Foster."

Lagu-lagu yang dibawakan oleh band 80-an ini adalah Old Days, Call on Me, If You Leave Me Now, You're The Inspiration, Hard to Say I'm Sorry, dan lagu-lagu hits lain yang membantu The Chicago Experience naik ke peringkat teratas pada masanya.

Penampilan The Chicago Experience feat. Danny Seraphine dan Jeff Coffey Tampil di panggung special show BNI Hall pada BNI Java Jazz Festival 2023 di JIExpo, Kemayoran Jakarta, Jumat 2 Juni 2023. Dalam penampilan The Chicago Experience hibur pengunjung dengan membawakan lagu hits nya seperti You’re the Inspiration, In the Country, Make Me Smile. TEMPO/ Febri Angga Palguna

The Chicago Experience Berhasil Kendalikan Penonton Lewat Lagu-lagu Hits

The Chicago Experience kembali berhasil menunjukkan popularitas mereka lewat jumlah penonton yang ikut menyanyikan lagu-lagu hits mereka. Penonton yang memenuhi Hall BNI terlihat sangat antusias menyanyikan lagu If You Leave Me Now, You're The Inspiration, Hard to Say I'm Sorry, dan Saturday in the Park.

Sebelum penampilan, The Chicago Experience sempat menyampaikan kepada Tempo bahwa mereka mengharapkan semangat berapi-api yang dimiliki oleh penonton Indonesia. Mereka juga sangat bersemangat karena bisa turut meramaikan festival jazz terbesar di Indonesia itu.

"Sebuah kehormatan karena ini merupakan kali pertama dan aku ingin bermain di festival ini bertahun-tahun, lalu akhirnya kami diundang main ke sini. Sangat antusias," kata Danny Seraphine dalam wawancara eksklusif bersama dengan reporter Tempo, beberapa jam sebelum penampilan di Java Jazz Festival 2023.

Sementara itu, bukan hanya The Chicago Experience yang tampil sebagai special show pada hari pertama Java Jazz Festival yang digelar pada Jumat, 2 Juni 2023. Penyanyi 20 tahun, Stephen Sanchez turut meramaikan special show dengan penampilan satu jamnya.

