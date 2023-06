Antusiasme The Chicago Experience feat. Danny Seraphine dan Jeff Coffey Tampil di BNI Java Jazz Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Chicago Experience bersama Danny Seraphine dan Jeff Coffey akan tampil di BNI Java Jazz Festival 2023. Mereka akan tampil sekitar satu jam di hari pertama acara, pada Jumat, 2 Juni 2023 sebagai special show pukul 20.30 WIB di BNI Hall, Hall B2.

The Chicago Experience Antusias Tampil di BNI Java Jazz Festival 2023

Pada wawancara eksklusif bersama Tempo beberapa jam sebelum tampil, Edward Harris Roth, Danny Seraphine, dan Jeff Coffey mengungkapkan bahwa mereka merasa bangga dan senang karena dapat tampil di Java Jazz Festival 2023. "Sebuah kehormatan karena ini merupakan kali pertama dan aku ingin bermain di festival ini bertahun-tahun, lalu akhirnya kami diundang main ke sini. Sangat antusias," kata Danny Seraphine saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2 Juni 2023.

The Chicago Experince sebelumnya telah mengetahui mengetahui Java Jazz Festival. Menurut mereka salah satu festival jazz terbesar di dunia itu memiliki reputasi yang luar biasa dan sesama musisi memberikan testimoni yang baik setelah tampil di acara tersebut. "(Kami) akan memainkan 15 hingga 16 lagu," ujar Danny Seraphine dan Jeff Coffey kepada Tempo.

The Chicago Experience Nantikan Semangat Penonton Indonesia

Band penyanyi lagu Hard to Say I'm Sorry itu memiliki harapan tinggi terkait semangat yang dimiliki oleh penonton Indonesia di Java Jazz Festival. "Kami mendengar bahwa penonton di sini sangat berapi-api dan berenergi. Kami mengharapkan itu semua pada penampilan kami," tutur Danny Seraphine. "Karena kami akan mengembalikannya kepada mereka nanti," lanjut Jeff Coffey.

The Chicago Experience tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima undangan tampil di panggung Java Jazz Festival 2023. Mereka bahkan mengungkap hanya butuh waktu 10 detik. "Ketika kami mendapatkan undangan, (kami langsung) oke ya. Sepenuhnya iya," ucap Jeff Coffey. "Jazz merupakan musik klasik Amerika. Itulah dia. Jadi ketika dihormati di negara lain, itu luar biasa," lanjut Edward Harris Roth.

Selain The Chicago Experiece featuring Danny Seraphine dan Jeff Coffey, special show Java Jazz Festival 2023 hari pertama juga akan dimeriahkan oleh Stephen Sanchez. Sementara musisi Indonesia yang akan tampil malam ini, yaitu Titi Dj, Ardhito Pramono, Kaleb J, Okaay, Teza Sumendra, Rinni Wulandari, Rendy Pandugo, dan lain-lain.

GABRIELLA AMANDA

