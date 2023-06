Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bosan nonton drama Korea dengan durasi yang panjang? Mungkin nonton web drama series dapat menjadi solusi Anda. Tak kalah dengan drakor, web drama juga sering mendapatkan popularitas yang tinggi dan menjulang rating yang tinggi pula.

Tapi tahukah Anda perbedaan antara drama dan web drama? Melansir dari soompi, umumnya web drama memiliki durasi yang jauh lebih pendek dibandingkan drama. Satu episode biasanya hanya berdurasi 5-30 menit sedangkan drama memiliki durasi 45 menit ke atas. Bukan hanya itu saja, web drama biasanya menelan biaya produksi yang rendah sedangkan drama menelan biaya produksi yang cukup tinggi. Dari sisi tema, web drama umumnya bebas dengan tema apa saja sedangkan untuk drama biasanya harus sesuai dengan aturan tayang. Berikut ini 10 rekomendasi web drama Korea terbaru dan populer:

1. A Teen

Rekomendasi pertama web drama Korea terbaik adalah A Teen. Bahkan A Teen pada saat itu sempat masuk dalam rekomendasi web drama terbaik lantaran pemainnya pada kala itu sedang hits dan naik daun. Adapun beberapa pemain dari A Teen yaitu Bomin, Naeun, dan Shin Ye-eun.

A Teen mengisahkan tentang kehidupan anak SMA yang dengan berbagai perjalanannya mulai dari putus cinta, misteri pertemanan, hingga masalah-masalah lainnya. Di A Teen menggambarkan dua orang sahabat yang memiliki nama hampir mirip yakni Do Hana dan Kim Hana.

A Teen hadir dalam dua season yang tentunya setiap season mempunyai alur cerita yang menarik dan sayang bila dilewatkan. Emosi penonton akan dibawa dalam setiap alur cerita yang disuguhkan. Gimana, tertarik menontonnya?

2. Real:Time:Love

Real:Time:Love merupakan web drama Korea romantis. Real:Time:Love menjadi web drama debutnya akting Choi Hyun Wook. Web drama ini juga telah tayang dalam empat season. Hadir dalam banyak season menunjukan bahwa web drama ini sukses menghibur penonton.

Secara keseluruhan, Real:Time:Love menceritakan tentang pasangan yang bermula dari sahabat lalu menjalin hubungan yang palsu. Namun, lambat laun mereka mulai jatuh cinta beneran dan akhirnya memutuskan untuk resmi berpacaran. Saat menonton series ini, Anda akan dibawa flashback ke masa masa cinta di SMA.

3. Love Revolution

Love Revolution/iQiyi

Web drama Korea romantis selanjutnya datang dengan judul Love Revolution. Uniknya, Love Revolution diangkat dari cerita webtoon populer. Love Revolution menceritakan tentang kisah romansa pelajar SMA yang jatuh cinta pada pandangan pertama serta tak lupa bumbu-bumbu persahabatan yang kocak remaja SMA.

Love Revolution memiliki 30 episode namun dengan durasi yang pendek setiap episodenya yang hanya sekitar 20 menit dan tidak membuat Anda bosan karena setiap episodenya dikemas secara ciamik.

4. The Temperature of Language: Our Nineteen

The Temperature of Language: Our Nineteen juga masuk dalam list web drama Korea romantis. Drama yang tayang pada 2020 ini mengisahkan tentang kehidupan anak kelas 11 SMA dengan problematika masing-masing. Para siswa SMA ini dengan usia 18 tahun ini mempunyai kehidupan paling jujur dibandingkan dengan siapapun. The Temperature of Language: Our Nineteen memiliki 16 episode dengan durasi 25 menit setiap episodenya. Web drama ini juga dibumbui kisah-kisah percintaan ala remaja anak SMA.

5. The World of My 17 Season 1

Web drama Korea romantis adaptasi dari cerita webtoon yang berjudul Girl’s World ini memiliki alur cerita yang seru dan menarik. Beberapa aktor dan aktris yang membintangi drama ini ada Arin Oh My Girl, Kwon Hyun Bin, dan Doah Fanatics.

The World of My 17 Season 1 bercerita tentang empat orang gadis SMA yang saat ini berusia 17 tahun yang dipenuhi permasalahan mulai dari pertengkaran, kenangan, kekecewaan, hingga moment berharga saat mereka tumbuh bersama. Adapun jumlah episode web drama ini yaitu 12 episode dengan durasi setiap episode singkat-singkat.

6. Blue Birthday

Blue Birthday. Foto: Wikipedia.

Rekomendasi web drama Korea lainnya yaitu Blue Birthday. Drama ini dibintangi oleh Kim Ye-rim sebagai Oh Ha-rin dan Yang Hong-seok sebagai Ji Seo-jun serta disutradarai oleh Park Dan-hee dan ditulis oleh Goo So-yeon dan Moon Won-young.

Berlatarbelakang di sekolah, web drama ini menceritakan mengenai Oh Ha Rin yang kembali mengunjungi masa lalunya menggunakan foto misterius yang ditinggalkan oleh cinta pertamanya. Penasaran gimana kelanjutan ceritanya? Anda bisa saksikan di WeTV dengan total jumlah episode 16 dengan durasi 20-25 menit/episode.

7. Live On

Live On mengisahkan tentang kehidupan SMA yang menempatkan gadis paling hits dan terkenal di sekolah itu bertemu dengan sosok misterius yang ingin mengungkapkan semua rahasianya. Gadis tersebut berusaha mencari tahu siapa sosok yang berniat membongkar semua rahasianya. Live On memiliki 8 episode dan mendapatkan skor 8,2 di IMDb.

8. All That We Loved

Web drakor terbaru yang siap menemani Anda adalah All That We Loved. Drama ini telah tayang pada 5 Mei 2023 dengan dibintangi oleh idol Korea yakni Suho EXO dan sederet pemain lainnya. All That We Loved menceritakan tentang dua orang sahabat laki-laki yang bernama Go Yoo dan Go Joon Hee. Hingga suatu hari, Gong Yoo mendonorkan ginjalnya kepada Go Joon Hee. Dan keduanya pun sama sama menyukai gadis pindahan sekolah yang baru, Han So Yeon yang menyimpan banyak rahasia di dalamnya. All That We Loved dapat disaksikan di VIU dengan total 8 episode.

9. One Day Off

One Day Off mengisahkan tentang seorang guru SMA bernama Park Ha Kyung yang sudah muak dengan kehidupan sehari-hari dan memilih untuk berjalan-jalan setiap akhir pekan. Berkat pengalaman jalan-jalannya akhirnya sang guru berhasil menemukan perjalanan kehidupan yang jauh lebih menarik. Penasaran? Anda bisa saksikan web drama ini pada 24 Mei 2023 di Wavve.

10. Star Struck

Starstuck menceritakan tentang Yoo Jae dan Han Ju merupakan teman dekat sejak SMP. Hingga suatu hari, Han Jun mulai menyukai Yoo Jae. Tak mau kehilangan, akhirnya perasaan tersebut dipendam dan hingga suatu ketika perasaan tersebut mencuat.

DWI LUCY SUSETIOWATI

