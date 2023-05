7 Fakta menarik NMIXX, Girl Grup yang Menggelar Showcase di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NMIXX adalah salah satu girl grup Korea Selatan baru besutan JYP Entertainment dan akan segera menyambut NSWER (penggemar NMIXX) Indonesia dengan showcase mereka pada 9 Juni 2023 mendatang.

Agar lebih seru, para anggota NMIXX juga menyambut NSWER sebelum tiba di Indonesia. Promotor acara NMIXX Showcase di Jakarta “NICE TO MIXX YOU” yaitu Mecimapro mengunggah video ucapan salam dari anggota NMIXX. Showcase ini nantinya akan berlangsung pada pukul 18.30 WIB di Kasablanka Hall Jakarta. Tiketnya pun sudah dijual sejak 11 April 2023.

Harga tiketnya pun bervariasi tergantung seatnya mulai dari blue soundcheck, blue, green, dan yellow dengan harga mulai dari Rp 1,2 juta hingga Rp 3 juta. Lantas, seperti apa fakta menarik NMIXX? Berikut ini 7 fakta menarik NMIXX, girl group yang akan showcase di Jakarta

1. Terbentuknya NMIXX

Tepatnya pada 08 Juli 2021 dirilis sebuah teaser dengan judul Blind Package yang kemudian ramai menjadi perbicangan warga Twitter karena ada unggahan poster yang dibagikan "Your Favorite Girl Group". Kemudian penjualan presale edisi Blind Package terjual lebih dari 60.000 eksemplar. Kemudian, member NMIXX satu per satu dikenal dari Agustus hingga November 2021 melalui berbagai akun sosial media.

Nama NMIXX merupakan gabungan dari huruf "N" yang berarti now, new, dan next. Serta kata "MIXX" yang berarti kombinasi dan keberagaman. Jadi, NMIXX memiliki arti kombinasi baru.

2. Resmi Debut Pada 2022

Girl group yang terdiri dari 7 orang gadis cantik bernama Lily, Haewon, Sullyoon, Jinni, Bae, Jiwoo, dan Kyujin. Mereka memulai debutnya pada 22 Februari 2022 dengan single perdana mereka adalah single Ad Mare. Kemudian tak lama setelah itu, tepatnya pada 8 Desember 2022 Jinni memutuskan untuk keluar dengan alasan pribadi yang tidak bisa dijelaskan ke publik.

3. Sebelum Debut Telah Memiliki Prestasi

Tidak seperti girl group lainnya yang debut terlebih dahulu baru memiliki prestasi, NMIXX telah memiliki prestasi sebelum debut. JYP Entertainment selaku Agency mereka justru lebih dulu menjual album single debut mereka tanpa menjelaskan siapa dan apa itu NMIXX. Album ini bahkan terjual 40ribu copy hanya dalam waktu 10 hari.

4. Showcase Sempat Ketunda

Dijadwalkan showcase NMIXX akan dijadwalkan pada Februari 2022 sebelum video musik O.O rilis. Namun karena pandemi covid-19 showcase tersebut akhirnya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Agency mengumumkan lewat akun sosial media milik mereka, meskipun showcase ditunda, album debut mereka akan tetap rilis sesuai dengan jadwalnya.

5. MV Mereka Dicap Sebagai Plagiat

Video musik berjudul O.O dianggap plagiat oleh banyak orang karena dianggap mirip dengan musik video Illusion milik ATEEZ. Namun Agency hingga kini tidak memberikan klarifikasi apapun. Video musik O.O telah ditonton sebanyak 102 juta orang.

6. Akan Memulai Tour Showcase

Pada 2023 NMIXX akan melakukan tour showcase bertemakan "Nice To MIXX You Showcase Tour" Showcase akan digelar di beberapa negara di Amerika Serikat dan Asia serta tour sudah dimulai sejak Mei 2023. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan tour mereka. Setelah sukses di Amerika Serikat dan Thailand, baru NMIXX mengunjungi Indonesia.

7. Beberapa Lagu NMIXX

Adapun beberapa lagu NMIXX yaitu O.O, Love Me Like This, Young Dumb Stupid, Funky Glitter Christmas, dan Dice. Lagu-lagu tersebut easy listening dan siap menemani hari-hari Anda

Demikian fakta menarik dari NMIXX. Apakah Anda termasuk orang yang menonton showcase tour mereka?

Dwi Lucy Susetiowati

