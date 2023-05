SHINee Rayakan Anniversary ke-15, Akan Comeback Juni 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband asal Korea Selatan, SHINee baru saja merayakan anniversary ke-15 tahun perjalanan mereka. Mereka merayakan anniversary bersama dengan fansnya dalam fan meeting SHINee yang bertemakan "Everyday Is SHINee Day - Piece Of SHINE" pada 27-28 Mei 2023 lalu.

Acara ini digelar di Jamsil Indoor Stadium dan dirancang untuk menghibur para penggemar. Mereka sangat merindukan SHINee karena sudah lama tidak comeback. Terakhir kali SHINee comeback pada tahun 2021.

Acara tersebut juga berlangsung secara offline, bagi mereka yang tidak bisa hadir SM Entertainment selaku Agency mereka menyiarkan acara tersebut melalui Beyond Live, khusus untuk pecinta SHINee yang berada di Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Cina, Thailand, Australia, Singapura, Indonesia, Arab Saudi, Meksiko, dan lainnya.

Dalam acara tersebut, SHINee juga membawakan lagu yang berjudul Don't Call Me, Good Evening, Replay dan Days and Years. Tidak lupa mereka juga memperkenalkan lagu baru mereka berjudul "The Feeling". Boyband yang beranggotakan 4 orang juga mengumumkan akan comeback pada Juni 2023 mendatang.

Setelah 15 tahun berada di industri musik sebagai boyband, berikut ini napak tilas perjalanan karier SHINee.

Perjalanan Karier SHINee

SHINee memulai debutnya pada tahun 2008 dan terdiri dari 5 anggota yaitu Onew, Minho, JongHyun, Key, dan Taemin tergabung dalam SHINee. Genre lagu R&B berjudul Replay menjadi pembuka debut mereka yang manis dan menempati posisi ketujuh tangga lagu di Korea Selatan. Bahkan telah terjual 17.9587 copy di seluruh dunia.

Kemudian pada 07 Juni 2008, SHINee berpartisipasi dalam Dream Concert yang diselenggarakan di Stadion Olimpiade Seoul bersama dengan musisi yang lainnya. Tak lama setelah itu, tepatnya pada Agustus 2008, SHINee berhasil membawa pulang penghargaan "Hot New Star".

Pada 28 Agustus 2008, SHINee merilis album studio pertama mereka berjudul "The SHINee World" dengan salah satu lagu di dalamnya berjudul "Sanso Gateun Neo". Selang satu tahun, SHINee merilis album berjudul "Romeo". Romeo seakan menjadi titik balik dari grup ini baik dari visualnya maupun musiknya. Salah satu lagu yang terdapat dalam album "Romeo" adalah "Juliette" yang merupakan lagu remake berjudul "Deal With It".

Pada 19 Agustus 2009, SHINee kembali merilis album mini ketiga berjudul Years of Us dengan lagu utamanya Ring Ding Dong. Bersamaan dengan rilis album, SHINee memboyong penghargaan Popularity Award dan juga penghargaan utama "Bonsang".

Selang satu tahun kemudian, mereka kemudian merilis album studio ketiga berjudul Lucifer. Pada hari yang sama, video musiknya juga dirilis dan booming dalam hitungan jam. Tepatnya, pada 26 Desember 2010 SHINee melakukan tournya dengan bertemakan "SHINee World" di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo. Konser tersebut dihadiri oleh sekitar 24.000 penggemar.

Tahun ke tahun, SHINee sukses di industri musik dengan berbagai penghargaan dari berbagai award. Namun, berita duka datang pada 2017 kala Jonghyun, anggota SHINee meninggal dunia karena bunuh diri.

Kepergian Jonghyun mengakibatkan mereka tidak merilis album atau single lagu apapun. Tapi anggota lain menyiapakan album solo mereka, seperti Taemin, belum lagi debut akting Minho dan Key. Tidak adanya comeback SHINee membuat para penggemarnya, Shawol merasa sedih dan hancur. Lalu, berkat dorongan Ibunda Jonghyun, akhirnya SHINee comeback dan meminta dukungan fans agar tetap kuat dan bisa berkarya terus tanpa Jonghyun. SHINee kembali dengan merilis lagu berjudul "From Now On" setelah kematian Jonghyun.

Hingga kini, SHINee tetap bersinar dan rencana akan mengeluarkan album baru pada Juni 2023 mendatang setelah hiatus beberapa tahun.

Dwi Lucy Susetiowati | Koreaherald

