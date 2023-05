Raja Charles Beri Penghormatan Terakhir untuk Tina Turner di Istana Buckingham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Charles berikan penghormatan terakhir kepada Queen of Rock 'n' Roll, Tina Turner, yang meninggal pekan lalu, pada Rabu, 24 Mei 2023. Mengutip dari Mirror UK dan Daily Mail, Batalion 1 dari Welsh Guard memainkan lagu Tina Turner yang berjudul The Best di Istana Buckingham, London, Inggris.

Raja Charles Izinkan Mainkan Lagu Tina Turner

Dikutip dari Mirror UK, Raja Charles dikabarkan telah memberikan izin kepada band dari Welsh Guard Batalion 1 untuk memainkan lagu Tina Turner yang rilis pada 1989 berjudul The Best. Penampilan ini dimainkan pada pergantian penjaga pekan lalu dan dibagikan oleh Forces News.

Pada unggahannya di Twitter, Forces News turut menyebutkan bahwa pemutaran The Best pada momen pergantian penjaga dilakukan oleh band dari Welsh Guard di Istana Buckingham, pada Jumat, 26 Mei 2023.

Lagu Tina Turner Punya Makna Tersendiri untuk Keluarga Kerajaan

Penyanyi legendaris, Tina Turner terlihat spesial di mata keluarga Kerajaan Inggris. Dikutip dari Daily Mail, Raja Charles dikabarkan memiliki kenangan tersendiri lewat karya-karya musik Turner saat bersama dengan mantan istrinya, Putri Diana.

Hal ini sempat disinggung oleh Pangeran William pada 2021 terkait kebiasaan ibunya yang memutarkan lagu Tina Turner untuk mengurangi rasa panik Pangeran William dan Pangeran Harry. "Ketika aku masih kecil, Harry dan aku, kami sedang berada di sekolah penerbangan. Ibuku sering memainkan lagu-lagu itu untuk menghilangkan kecemasan saat kembali bersekolah," kata Pangeran William kepada Time to Walk Podcast.

Salah satu lagu Turner yang masih membekas dalam benak Pangeran William adalah The Best. "Salah satu lagu yang masih sangat membekas dan terjebak dalam diriku selama ini dan masih dinikmati hingga hari ini adalah The Best," katanya.

Sementara itu, Tina Turner meninggal dunia, pada Rabu, 24 Mei 2023 dalam usia 83 tahun. Tina Turner meninggal setelah menderita sakit cukup lama dan menerima perawatan di rumahnya di Zurich, Swiss. Selama perjalanan kariernya, Turner telah menghasilkan beberapa lagu hit, yaitu The Best, Proud Mary, Nutbush City Limits, dan lain sebagainya.

