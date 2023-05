Lika-liku Perjalanan Musik Tina Turner

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tina Turner adalah penyanyi kelahiran Amerika Serikat. Ia meninggalkan komunitas pertanian yang sulit dan hubungan yang kasar untuk menjadi salah satu artis rekaman top sepanjang masa. Turner memulai karirnya pada 1950-an selama masa-masa awal berkembangnya genre rock and roll.

Dengan seleranya akan eksperimen musik dan balada menggunakan kata-kata blak-blakan, Turner menyatu sempurna dengan lanskap pop pada1980-an. Kadang-kadang Turner dijuluki sebagai "Ratu Rock n Roll", mengutip Reuters.

Melansir CNA lifestyle, Tina Turner merupakan seorang penyanyi dan penampil panggung yang tidak terbendung. Dia bekerja sama dengan suaminya Ike Turner untuk menjalankan rekaman hit dan pertunjukan live yang dinamis pada 1960-an dan 70-an. Turner memiliki ciri khas seperti geraman contralto yang mungkin membara atau meledak, senyum yang berani dan tulang pipi kuat, paket wig, serta kaki berotot yang tidak malu-malu untuk dipamerkan.

Turner dikenal sebagai favorit inti pop, rock, serta ritme dan blues, di antaranya Prout Mary, Nutbush City Limits, River Deep, Mountain High, dan lagu-lagu hits miliknya di tahun 89-an seperti What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero dan cover dari Al Green's Let's Stay Together. Sampai dia meninggalkan suaminya dan mengungkapkan kisah belakang mereka, Turner dikenal sebagai penggagal di atas panggung yang rakus dari Ike yang baik, wanita terkemuka di Ike And Tina Turner Review. Mereka melakukan tur terus-menerus selama bertahun-tahun.

Turner terpaksa menderita bronkitis (radang paru-paru) dengan paru-paru kanan yang kolaps. Di lain waktu, penyebab kemalangannya adalah suaminya sendiri.

Kehidupannya ini menjadi dasar bagi sebuah film, musikal Broadway, dan film dokumenter HBO pada 2021, yang dia sebut sebagai perpisahan publiknya. Menjelang akhir 1970-an, karier Turner tampaknya sudah tamat. Album solo pertamanya gagal dan pertunjukkan live-nya sebagian besar terbatas pada sirkuit kabaret, ketika dia berusia 40 tahun. Putus asa akan pekerjaan dan uang, Turner bahkan setuju melakukan tur di Afrika Selatan saat negara itu diboikot secara luas karena rezim apartheid rasisnya.

Namun bintang rock membantu membawa Turner kembali. Rod Stewart meyakinkannya untuk menyanyikan Hot Legs bersamanya di Saturday Night Live, dan Jagger yang secara terbuka meminjam beberapa gerakan Turner di atas panggung, menyanyikan Honky Tonk Women bersamanya selama tur Stones pada 1981 sampai 1982. Devid Bowie memberitahu para tamu di pesta ketika mendengarkan album Let's Dance pada 1983, bahwa Turner merupakan penyanyi favoritnya.

Lebih populer di Inggris pada saat itu dibanding di Amerika Serikat, Turner merekam versi serak Let's Stay Together di studio Abbey Road EMI di London. Pada akhir 1983, itu menjadi hit di seluruh Eropa dan hampir meledak di Amerika Serikat. Seorang pria R&B di Capitol Records, John Carter mendesak label untuk mendaftarkannya dan membuat album. Di antara materi yang disajikan adalah balada pop-reggae reflektif yang ditulis bersama oleh Terry Britten dan Graham Lule. Awalnya ini dianggap "lemah" oleh Turner.

Album Penari Pribadi Turner keluar pada Mei 1984, terjual lebih dari delapan juta kopi dan menampilkan beberapa single hit, termasuk lagu utama dan Better Be Good To Me. Itu membuat Turner memenangkan empat Grammy, di antaranya rekor tahun ini untuk What's Love Got to Do With It, lagu yang datang untuk menentukan citra mata jernih dari tahun-tahun pasca kehidupan bersama eks suami Ike-nya. Di saat-saat keringanan hukuman yang jarang dari Ike Turner, Tina Turner menikmati kesuksesan sendiri.

Turner menambahkan vokal utama yang menggelegar ke produksi Titanic Phil Spector dari River Deep, Mountain High, sebuah kegagalan di Amerika Serikat ketika dirilis pada 1966. Namun itu menjadi hits di luar negeri dan akhirnya menjadi standar. Dia juga tampil sebagai Ratu Asam dalam versi film tahun 1975 dari Opera rock Tommy.

Beberapa peran di film yang lebih baru termasuk Mad Max Beyond Thunderdome dan menjadi cameo di What's Love Got To Do With It.

Tina Turner menjadi superstar sendiri di usia 40-an, ketika sebagian besar rekannya sedang dalam perjalanan turun. Dengan pengagum mulai dari Mick Jagger, Beyonce, sampai Mariah Carey, "Ratu Rock n Roll" adalah salah satu penghibur paling populer di dunia. Turner menjual lebih dari 150 juta rekaman di seluruh dunia, memenangkan 12 Grammy, terpilih bersama Ike ke dalam Rock n Roll Hall of Fame pada 1991, dan dirinya sendiri pada 2021, serta memperoleh penghargaan di Kennedy Center pada 2005 bersama Beyonce dan Oprah.

