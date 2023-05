Salma Salsabil Juara Indonesian Idol 2023, Rossa: Bikin Standar Tinggi untuk Musim Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti yang sudah diharapkan penonton dan juri, Salma Salsabil menjadi juara Indonesian Idol 2023. Salma menjadi juara Indonesian Idol 2023 mengalahkan Nabilah Taqiyyah pada malam result show yang digelar Senin, 22 Mei 2023 hingga berakhir Selasa dinihari. Mahasiswa jurusan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini membawa pulang sebuah mobil, uang tunai Rp 150 juta, dan lagu kemenangan berjudul 'Menghargai Kata Rindu'.

"Terima kasih kepada masyarakat Probolinggo, SalMine, kampus ISI, Bapak Rektor yang datang ke sini untuk memberikan dukungan," kata Salma sesaat setelah diumumkan menjadi juara Indonesian Idol musim ke-12. SalMine adalah nama fanbasenya.

Penampilan Salma Salsabil Selalu Konsisten

Penampilan Salma yang selalu konsisten dari tiap babak Spektakuler menjadi pembeda di antara peserta lain. Ia juga memiliki musikalitas paling tinggi di antara 14 finalis. Lagu yang dibawakannya selalu menjadi trending di kanal Youtube Indonesian Idol, dan penampilan selalu menuai pujian juri dan penonton. Netizen, baik dari akun yang terverifikasi hingga tidak, rela mentrendingkannya dan memberikan pujian kepada gadis kelahiran Probolinggo, 12 Februari 2002 ini, hingga muncul istilah 'Tersalma-salma.'

"Salma itu effortless kalau menyanyi, kamu tak perlu memunculkan teknik vokal yang sulit, tapi pesanmu selalu sampai," kata Rossa dalam salah satu penampilannya di babak Spektakuler. "Kamu itu disuruh nyanyi, bukan konser," kata Judika untuk memuji penampilannya di Grand Final 16 Mei 2023, saat menyanyikan lagu Dewa 19, 'Aku Milikmu.'

Pada malam Result Show tadi, yang digelar sepekan setelah Grand Final, Salma menutup penampilannya dengan gaya bak superstar saat menyanyikan lagu Bruno Mars, 'Just the Way You Are'. Ia tak seperti kontestan yang bertanding memperebutkan titel juara, tapi ia tampil selayaknya bintang baru telah lahir.

Pujian Rossa untuk Salma Salsabil

"Salma, kamu just the way you are, seperti itulah kamu, selalu menghadirkan konser menghibur kami," kata BCL, salah satu juri. "Salma, dari seluruh juara Indonesian Idol, kamu sudah meletakkan benchmark sangat tinggi untuk Indonesian Idol berikutnya," timpal Rossa yakin Salma yang akan menjuarai kompetisi tahun ini.

Kemenangan Salma ini buah perjuangannya bertahun-tahun di dunia musik. Ia sudah menjajal empat kompetisi bernyanyi, mulai dari Idola Cilik, The Voice Kids Indonesia, The Voice Indonesia, dan Rising Star Indonesia. Gadis berhijab ini tak hanya pandai bernyanyi, ia juga bisa menciptakan lagu. Salma Salsabil Aliyyah sangat layak menjadi pemenang Indonesian Idol 2023.

