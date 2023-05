Sinopsis Film The Childe, Kim Seon Ho Menjadi Seorang Psikopat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho merupakan aktor populer Korea Selatan yang debut sejak 2017 dalam drama bertajuk Good Manager. Popularitas aktor kelahiran 8 Mei 1986 ini semakin mendunia sejak membintangi drama Start-Up dan Hometown Cha-Cha-Cha. Baru-baru ini, Kim Seon Ho dikabarkan debut layar lebar dalam film berjudul The Childe.

Aktor tampan ini mencuri perhatian dengan filmnya yang akan datang The Childe. Dalam teaser yang baru-baru ini dirilis dan bocoran foto The Childe, Kim Seon Ho terlihat gagah berpakaian setelan jas, namun memancarkan aura psikopat.

The Childe merupakan film bergenre action, misteri, dan thriller yang tayang di bioskop pada 21 Juni 2023. Film garapan sutradara Park Hoon Jung ini membawa deretan bintang populer seperti Kim Seon Ho, Kang Tae Joo, Kim Kang Woo, dan Go Ara. Mari simak sinopsis dan fakta terkait film The Childe berikut ini.

1. Sinopsis Film The Childe

The Childe awalnya berjudul Sad Tropic, namun rumah produksi Next Entertainment World meresmikan judul barunya pada tahun lalu bertajuk The Childe. Film The Childe mengisahkan Marco yang diperankan Kang Tae Joo, yakni sosok petinju ilegal keturunan campuran Filipina dan Korea yang berusaha keras mengejar mimpinya hingga bergabung dengan tinju ilegal demi mendapatkan banyak uang.

Mimpi yang berusaha diraih Marco ternyata tidak mudah, sebab seorang pria bangsawan misterius bernama Gwigongja yang diperankan Kim Seon Ho menyeret Marco dalam dunia gelap. Nasib Marco semakin buruk, sebab banyak orang yang mulai mengincar nyawanya dan berusaha menghancurkan hidupnya.

2. Kim Seon Ho Berperan sebagai Childe

Film debut Kim Seon Ho ini telah dinantikan banyak penggemar, apalagi Kim Seon Ho berperan sebagai Childe yakni pria bangsawan sekaligus pemburu misterius yang berusaha merusak hidup Marco.

Karakter Kim Seon Ho digambarkan sebagai orang yang kejam dengan penampilan jas rapi dan gaya rambut stylish. Kim Seon Ho menggambarkan karakternya dalam film itu dengan `orang gila bermata jernih' atau 'a crazy man with innocent eyes'.

Melansir dari Tempo, Kim Seon Ho sebelumnya lebih banyak berakting di drama romantis juga mendapat pujian dari pelatih seni bela diri untuk film The Childe, Hwang Jin Mo. "Dia adalah aktor yang berdedikasi untuk terus berlatih sehingga dia bisa tampil secara natural," katanya.

3. Kang Tae Joo Berperan sebagai Marco

Kang Tae Joo berperan sebagai Marco, yakni petinju yang memiliki misi untuk melakukan perjalanan ilegal di Filipina. Kemudian, berubah menjadi target semua orang dalam semalam hingga mengancam nyawa dan hidupnya.

4. Kim Kang Woo Berperan sebagai Eksekutif Han

Kim Kang Woo berperan sebagai Eksekutif Han, yakni chaebol atau sosok konglomerat generasi kedua yang berusaha mengejar Marco. Selain The Childe, Kim Kang Woo akan berperan bersama Kim Seon Ho dalam film bertajuk Tyrant.

5. Go Ara Berperan sebagai Yun Joo

Go Ara berperan sebagai Yun Joo yakni wanita misterius yang secara tiba-tiba bertemu Marco. Film The Childe merupakan ajang comeback Go Ara setelah terakhir kali berperan dalam drama Hospital Playlist dan Do Do Sol Sol La La Sol pada 2020.

Nah, itu dia sinopsis dan fakta terkait film The Childe yang dijadwalkan rilis di bioskop Korea Selatan pada Rabu, 21 Juni 2023. Sejauh ini, belum ada tanggal rilis resmi yang diumumkan di Indonesia.

Nur Qomariyah | Soompi