5 Hal tentang Vokalis Coldplay Chris Martin, Ambidextrous hingga Vegetarian

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu, 15 November 2023 telah dikonfirmasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kabar itu disambut antusiasme para penggemar yang sudah menunggu kedatangan band yang membawakan lagu Fix You itu.

Coldplay beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, gitaris Jonny Buckland, pemain bass Guy Berryman, dan penabuh drum Will Champion.

Fakta tentang Chris Martin

1. Ambidextrous

Chris Martin seorang ambidextrous. Ia menggunakan tangan kirinya untuk menulis. Tangan kanannya untuk menggambar. Ambidexterity adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan saat melakukan tugas secara terampil.

Adapun mixed-handedness adalah kecenderungan menggunakan tangan yang berbeda untuk tugas yang berlainan. Namun, karena penggunaan kedua tangan, penelitian tentang mixed-handedness mungkin juga menjelaskan tentang ambidexterity, sebagaimana dikutip dari Healthline.

2. Anak sebagai inspirasi membuat lagu

Chris Martin terinspirasi oleh perannya sebagai ayah untuk menulis lagu Coldplay. Speed of Sound menjadi lagu yang lahir dari pengalaman sebagai ayah untuk anak perempuannya, Apple. Adapun untuk anak laki-lakinya dinamai sesuai lagu yang ditulis Chris berjudul Moses.

3. Menulis lagu untuk penyanyi legenda

Mengutip Devon Live, Chris Martin menulis lagu untuk mendiang penyanyi dan penulis lagu legendaris asal Amerika, Johnny Cash. Lagu tersebut berjudul Til Kingdom Come yang ditampilkan sebagai trek tersembunyi di album studio ketiga Coldplay, X&Y. Johnny Cash seharusnya merekam lagu itu dengan Chris Martin, tapi bintang country itu meninggal sebelum ia bisa melakukannya.

4. Vegetarian

Menurut People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) UK, pada 2005 dalam jajak pendapat tahunan kelima di PETA, Chris Martin mengungguli sejumlah vegetarian lainnya, seperti Joss Stone, Thom Yorke, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Avril Lavigne, Joaquin Phoenix, dan Tobey Maguire.

5. Penggemar berat Echo & The Bunnymen

Chris Martin mengagumi Echo & The Bunnymen. Bahkan. Vokalis Echo & The Bunnymen, Ian McCulloch pernah bekerja sama dengan Coldplay di sejumlah proyek.

