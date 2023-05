Lee Jong Hyun, Mantan Anggota CNBLUE yang Pernah Tersandung Kasus di 2020

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jong Hyun adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor Korea Selatan dan mantan anggota dari grup musik pop rock CNBLUE.

Jong Hyun lahir di Busan, Korea Selatan, pada tanggal 15 Mei 1990. Jong Hyun mengambil posisi sebagai gitaris dan vokalis di band CNBLUE.

Mengutip dari Viki ia memulai debutnya dengan CN BLUE di Jepang pada tahun 2009 dan di Korea pada tahun 2010. Setelah memulai debut aktingnya di film "Acoustic" pada tahun 2010, popularitas Lee Jong Hyun semakin meningkat setelah kemunculannya di drama televisi populer "A Gentleman's Dignity" pada tahun 2012.

Ia juga sempat mengikuti vearity show sebagai pasangan dengan Gong Seung Yeon di "We Got Married" (2015). Jong Hyun merilis solo pertamanya dengan mengisi soundtrack "My Love" untuk "A Gentleman's Dignity," dan lagu ini menjadi salah satu OST K-drama paling populer di tahun 2012 dan memenangkan OST Award di Seoul Music Awards.

Bekas anggota CNBLUE ini juga membintangi banyak drama populer seperti "Orange Marmalade", "My Only Love Song", dan "Evergreen". Ia juga tampil di beberapa variety show, seperti "The King of Mask Singer".

Kasus di 2020

Namun, karier Jong Hyun mengalami kontroversi pada tahun 2019 ketika ia terlibat dalam skandal chat room yang melibatkan berbagai artis dan pejabat di Korea Selatan. Dilansir dari Antara,pada Maret 2019 ia dilaporkan menerima video seksual wanita melalui chat dengan penyanyi Jung Joon-young.

Pada awal 2020, Jong Hyun melalui agensinya ia mengumumkan bahwa akan meninggalkan CNBLUE dan mengambil cuti dari seluruh kegiatan hiburan. Ia menyatakan bahwa ingin memperbaiki dirinya sendiri dan meminta maaf atas tindakannya yang menyakitkan hati banyak orang. Setelah skandal tersebut, Jong Hyun memutuskan untuk mundur dari CNBLUE dan juga menarik diri dari semua kegiatan hiburan.

Drama yang pernah dibintangi Lee Jong Hyun

That Man Oh Soo (2018)

Girls' Generation 1979 (2017)

My Only Love Song (2017)

Orange Marmalade (2015)

Drama Special Series: Puberty Medley (2013)

Gentleman's Dignity (2012)

