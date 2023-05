Intip Penghargaan yang Berhasil Dimenangkan NCT Sejak Debut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NCT adalah grup musik asal Korea Selatan yang terdiri dari beberapa sub-unit dengan anggota yang berbeda-beda.

Sejak debutnya pada tahun 2016, grup ini telah menorehkan sejumlah prestasi di berbagai ajang penghargaan musik Korea Selatan dan internasional.

Selain itu, mereka juga berhasil meraih peringkat pertama di berbagai program musik di Korea Selatan.

Mari kita lihat lebih dekat penghargaan apa saja yang pernah diraih oleh NCT selama karier mereka berada di dunia musik.

Berikut adalah daftar penghargaan yang pernah dimenangkan NCT dilansir dari berbagai sumber.

Asia Artist Awards - Best Icon Award (2018, 2020)

Golden Disc Awards - Disk Bonsang (2021)

Korean Popular Culture and Arts Awards - Minister of Culture, Sports and Tourism Commendation (2020)

Mnet Asian Music Awards - Best New Male Artist (2016)

MTV Asia Music Gala - Best New Asian Artist (2017)

Gaon Chart Music Awards: New Artist of the Year – Album (2017)

Seoul Music Awards - Best New Artist (2017), Bonsang Award (2019), Daesang Award (2021)

Soribada Best K-Music Awards - Bonsang Award (2018, 2020)

Melon Music Awards: Best New Male Artist (2016)

Mnet Asian Music Awards: Best New Male Artist (2016), Best Of Next Artist Award (2017), Favorite Dance Performance – Male Group (2017, 2018), Favorite Male Dance Performance (2019), Worldwide Fans’ Choice Top 10 (2019)

Seoul Music Awards: New Artist Award (2017), Hallyu Special Award (2019)

Di samping itu berikut ini merupakan sejumlah penghargaan yang pernah diraih NCT sebagai salah satu nominenya.

Billboard Music Awards: Top Social Artist (2018, 2019)

iHeartRadio Music Awards: Best Boy Band (2018)

MTV Europe Music Awards: Best Korean Act (2017, 2018), Best Worldwide Act (2018)

People's Choice Awards: The Group of 2018, The Music Video of 2018 ("Regular"), The Music Video of 2020 ("Kick Back")

Teen Choice Awards: Choice Next Big Thing (2018), Choice International Artist (2019)

American Music Awards: Favorite Social Artist (2020)

Itu hanyalah beberapa penghargaan dan nominasi yang telah digapai NCT secara keseluruhan. Setiap sub unitnya juga banyak meraih penghargaan sebagai masing-masing tim.

Johnny, Jaehyun dan Jungwoo NCT 127. Foto: Weheartit

Contohnya NCT Dream dan NCT 127 yang masing-masing pernah berhasil mendapatkan Penghargaan Daesang Best Album of The Year, Singer of The Year, Bonsang Artist of The Year, dan masih banyak lagi.

Selain itu, NCT juga mendapatkan beberapa penghargaan dari acara musik di Korea Selatan seperti The Show, Show Champion, dan Inkigayo.

Dalam sejarah perjalanannya, NCT sudah berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi di dalam dan luar negeri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, NCT telah memenangkan beberapa penghargaan di acara musik Korea.

Prestasi yang diraih NCT tidak hanya sekadar mengukir namanya di dunia hiburan, tetapi juga menjadi bukti kesuksesan konsep unik mereka.

Dengan konsep "unlimited members" dan pengembangan sub-unit, NCT berhasil memenangkan hati penggemar di seluruh dunia dan membawa nama K-Pop ke panggung global.

Atas kerja keras dan dedikasi para membernya yang tinggi, tidak heran jika NCT menjadi salah satu grup idola terbaik dan paling sukses di dunia musik Korea saat ini.

