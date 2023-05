Profil Min Woo Hyuk, Aktor Korea yang Bersinar Di Drakor Doctor Cha

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Min Woo Hyuk saat ini menjadi sorotan dan menarik perhatian lantaran perannya sebagai Roy Kim yang dikenal sebagai dokter tampan, memiliki sifat yang hangat dan penuh dengan karisma dalam drakor terbaru berjudul Doctor Cha atau Dr. Cha. Peran ini membuat nama Min Woo Hyuk semakin meroket.

Selain drama dan film, ternyata Min Woo Hyuk piawai dalam seni pertunjukkan teater musikal. Pria yang memulai karier pada 2005 ini sangat aktif menjadi peran dalam sebuah pertunjukan drama musikal, salah satunya yang berjudul "The Hero". Kehidupan pribadi Min Woo Hyuk pun tak lepas dari sorotan publik, namun ayah dua anak tersebut tidak malu-malu memperlihatkannya. Berikut profil dan perjalanan karir di dunia hiburan Korea Selatan:

Profil Min Woo Hyuk

Pemilik nama asli Park Sung Kyuk merupakan seorang aktor Korea Selatan yang lahir pada 18 September 1983 di Seoul. Pria yang saat ini berusia 39 tahun berzodiak Virgo dengan memiliki tinggi badan 187 cm dan berat badan 77 kg. Min Woo Hyuk diketahui mempunyai golongan darah O.

Ternyata sebelum menjadi aktor terkenal, dirinya mengawali karier sebagai seorang penyanyi dengan merilis album SUN HA 1st pada 2005. Tak puas menjadi seorang penyanyi dirinya mencoba keberuntungan dengan terjun ke industri film dan di tahun 2012 aktor di drama Holy Land dan beberapa teater musikal. Saat ini pria dengan nama panggung Min Woo Hyuk semakin terkenal dengan menjadi aktor di drakor Doctor Cha.

Saat ini Min Woo Hyuk sudah memiliki istri yang bernama Lee Semi dan telah dikarunia dua orang anak yang lucu dan menggemaskan. Anak-anaknya tersebut bernama Park Yi Deun (2015) dan Park Yi Eum (2020). Kehidupan pribadinya diekspose dalam program The Return of Superman.

Tak banyak yang tahu, dulu pria dengan nama asli Park Sung Kyuk sempat menderita penyakit gegar otak akibat sang manajer melakukan tindak kekerasan kepada dirinya.

Perjalanan Karier Min Woo Hyuk

Min Woo Hyuk. Foto: Instagram.

Bagi Min Woo Hyuk perjalanan menuju kariernya saat ini tidaklah mudah. Dulunya sang ayah memiliki ambisi untuk menjadikan Ia sebagai atlet bisbol profesional. Karena ambisi sang ayah, Ia harus melakukan latihan setiap hari sejak usia 10 tahun.

Saat berada di bangku kelas 2 SMA, Min Woo Hyuk mengalami cedera di bagian pergelangan kaki sehingga mengharuskan dirinya bedrest total selama 2 tahun. Namun, karena hal ini pula yang membuat dirinya bisa mengejar mimpinya menjadi penyanyi.

Awal mula perjalanan karirnya Ia mulai dengan menjadi penyanyi jalanan. Malangnya, dirinya ditipu abis-abisan oleh agensi pertamanya yang menyebabkan Min Woo Hyuk memiliki utang yang menumpuk tanpa ada satupun karya yang dirilis.

Pada 2005 ia resmi memulai karier pertama menjadi penyanyi dan merilis album SUN HA yang Ia rilis pada 2012. Tak hanya itu, Min Woo Hyuk resmi debut di industri film dengan membintangi sebuah drama Holyland yang tayang di OCN, berperan sebagai Hwang Suk Goo. Tak berhenti di situ aja, Ia juga mengasah keterampilan seni perannya sebagai aktor musikal pada 2013 dengan proyek pertama "The March of Youth".

Drama Terpopuler Min Woo Hyuk yang Wajib Masuk Watchlist

1. Doctor Cha

Min Woo Hyuk. Foto: Instagram.

Salah satu drama Korea yang saat ini sedang naik daun adalah Doctor Cha. Drama Korea Doctor Cha yang mengusung latar belakang medis ini menceritakan mengenai seorang ibu rumah tangga yang memutuskan kembali untuk bekerja menjadi Dokter setelah 20 tahun vakum dan fokus untuk keluarganya. Namun setelah melewati suatu kejadian, Ia kemudian berubah dan berambisi untuk memulai kembali menjadi dokter residen. Dalam drakor ini peran Min Woo Hyuk menjadi salah satu profesor dokter bernama Roy Kim yang membantu Dr Cha untuk mewujudkan impiannya.



2. The Third Charm

Pada tahun 2018 Min Woo Hyuk menjadi aktor di drama Korea The Third Charm memerankan Shin Ho Chul dan menjadi salah satu pemain utama pria. Drama The Third Charm menceritakan mengenai kisah cinta yang sudah ada sejak 12 tahun lamanya dimana ada 2 anak muda yang memiliki kepribadian berbeda dan sudah lama tidak bertemu dan akhirnya bertemu kembali.



3. Turandot

Pada Drama Turandot, Min Woo Hyuk berperan sebagai pangeran Calaf merupakan pangeran yang berasal dari kerajaan Balkan.Turandot sendiri merupakan drama yang menceritakan seorang wanita dengan nama yang sama dengan judul dramanya, Turandot. Wanita tersebut memiliki paras cantik yang membuatnya mendapat banyak lamaran dari pria. Karena hal itu sebagai syarat untuk diterimanya lamaran, Turandot memberikan 3 teka-teki dan hanya pangeran calaf yang mampu menaklukan hatinya

