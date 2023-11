Istri dan Anaknya Pindah ke Bali, Aktor Lee Beom Soo Rutin Bolak-balik ke Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Beom Soo menjadi sorotan setelah istri dan anak-anaknya pindah ke Bali sejak Oktober lalu. Hal ini terungkap ketika istri Lee Beom Soo, Lee Yoon Jin membagikan foto-foto dilengkapi dengan keterangan, "Awal yang baru di Bali."

Lee Beom Soo menikah dengan Lee Yoon Jin pada 2010. Pasangan yang memiliki perbedaan usia 14 tahun ini memiliki seorang putri, Lee Soul, dan seorang putra, Lee Daul. Mereka pernah membintangi acara The Return of Superman pada 2016.

Dalam foto yang diunggah Lee Yoon Jin di Instagram pada Rabu, 25 Oktober 2023, terlihat kedua anaknya mengenakan seragam sekolah Canggu Community School, Badung, Bali. Dalam unggahan Kamis, 2 November 2023, Lee Yoon Jin memperlihatkan rutinitas anak-anaknya, termasuk menggunakan jasa ojek online untuk ke sekolah. Lee Yoon Jin menuliskan bahwa mereka sudah berada di Bali sejak dua pekan yang lalu.

Anak-anak aktor Korea Selatan, Lee Beom Soo menggunakan jasa ojek online untuk pergi ke sekolah di Canggu, Bali. Foto: Instagram/@yoonj.lee

Lee Beom Soo Harus Bolak-balik Korea-Bali

Lee Beom Soo tidak menetap bersama istri dan dua buah hatinya di Bali. Ia masih bekerja sebagai aktor di Korea, sehingga harus sering bolak-balik ke Bali untuk menemui keluarga kecilnya.

"Beom Soo tidak pindah ke Bali. Beom Soo harus bekerja. Tapi akan sering mengunjungi Bali," tulis Lee Yoon Jin di Instagram Story pada Kamis, 9 November 2023.

Lee Beom Soo merupakan aktor kelahiran 3 Januari 1970 yang sudah banyak membintangi film dan serial ternama. Di antaranya adalah Singles, Giant, On Air dan Surgeon Bong Dal-hee.

Lee Beom Soo juga akan menjadi salah satu pemain di serial Netflix terbaru berjudul Mercy for None. Drama ini dibintangi oleh So Ji Sub, Huh Joon Ho, An Kil Kang, Tiger Lee, Gong Myoung, Choo Young Woo, dan Cho Han Cheul.



Istri Lee Beom Soo Sudah Lancar Bahasa Indonesia

Tentunya ini bukan kali pertama keluarga Lee Beom Soo datang ke Indonesia. Sang istri sudah sering membagikan foto-foto liburannya di Bali dan Jakarta sejak lama di Instagram. Bahkan Lee Yoon Jin sudah menyebut Jakarta sebagai kampung halamannya.

"Akhirnya kembali ke kampung halamanku, #Jakarta. Saya terkejut melihat #BandaraSoekarnoHatta telah direnovasi secara menakjubkan menjadi bandara yang sangat keren. Begitu saya melewati gerbang bandara, kerumunan orang tampak bersorak menyambut saya," tulis Lee Yoon Jin di Instagram pada 19 Juni 2023.

Kemahiran Bahasa Indonesia Lee Yoon Jin juga bisa dikatakan sangat baik. Terlihat dalam video ketika ia membeli bakso baru-baru ini. Ibu dua anak itu dengan sangat baik berinteraksi dengan penjual bakso. "Bakso besar, bakso kecil, tahu mau dua aja," kata Lee Yoon Jin.

Dalam video lainnya, Lee Yoon Jin juga ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil meletakkan tangan kanannya di dada, ketika menghadiri sebuah acara.

