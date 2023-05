6 Fakta Menarik Queen Charlotte: A Bridgerton Story dan Penjelasan Endingnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial terbaru berjudul Queen Charlotte: A Bridgerton Story merupakan prekuel dari Bridgerton yang telah rilis perdana pada 04 Mei 2023 di Netflix, serial ini terdiri dari enam episode. Meski baru beberapa hari tayang, Queen Charlotte: A Bridgerton Story mampu menduduki posisi 10 teratas di berbagai negara termasuk Indonesia.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story menceritakan Charlotte muda yang menikah dengan George, kisah perjalanan cinta mereka begitu mengharukan. Prekuel Bridgerton ini dibintangi oleh Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, dan Ruth Gemmell yang kembali menjadi bangsawan modis era Regency.

Bagi Anda yang sudah atau ingin menonton Queen Charlotte: A Bridgerton Story simak terlebih dahulu fakta menarik serial Queen Charlotte berikut ini.

1. Soal Kisah Ratu Saat Usia Muda

Queen Charlotte: A Bridgerton Story lebih menekankan pada cerita masa muda Charlotte dan George dari jaman pacaran hingga menikah. Di sini ratu juga mendapatkan banyak tekanan apalagi saat dirinya tiba di London dan menyadari bahwa ratu tidak seperti yang diharapkan oleh para bangsawan di London. Namun hebatnya kisah percintaan mereka membawa dampak perubahan sosial yang besar di London.

2. Lagu Alicia Keys

Alicia Keys membawakan ulang If I Ain't Got You versi orkestra untuk serial Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Dok. Netflix

Sebagai bentuk perayaan telah tayangnya Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Netflix bersama dengan Shondaland dan Alicia Keys membuat sebuah Orkestra Global yang beranggotakan 70 orang lebih perempuan membawakan kembali lagu "If I Ain't Got You" diperingatan 20 tahun lagu tersebut rilis.

3. Adanya Kostum Menarik

Selain alur ceritanya yang menarik ternyata kostum yang digunakan dalam serial ini juga menarik perhatian penontonnya. Melansir dari Cosmopolitan, designer harus melakukan riset mendalam untuk menghadirkan kostum terbaik dalam serial ini. Sebagian besar kostum dalam Queen Charlotte: A Bridgerton Story ini disesuaikan dengan sejarah, mulai dari siluet gaun era Georgia hingga replika mahkota yang dibuat oleh pembuat perhiasan Italia bernama Pikkio. Sepanjang episode pun, India Amarteifio yang memerankan Queen Charlotte harus berganti gaun hingga 80 gaun.

4. Bertabur Bintang Baru

Tidak hanya pemain lama yang terlibat dalam Queen Charlotte: A Bridgerton Story, namun juga menghadirkan bintang baru yang ikut memerankan dalam serial ini antara lain India Ria Amarteifio, Corey Mylchreest. Ruth Gemmell, Michelle Fairley, Sam Clemmett, Hugh Sachs, hingga Richard Chunningham.

5. Adaptasi dari Novel

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesuksesan serial Queen Charlotte berangkat dari novel karya Julia Quinn yang terkenal sebagai penulis cerita roman sejarah. Kisah ini diambil dari seri novelnya, Bridgerton, yang sudah rilis sejak tahun 2000 dengan seri pertamanya berjudul, “The Duke and I”, menjadi dasar serial Bridgerton di seri pertamanya.

6. Ending Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Serial Netflix Queen Charlotte: A Bridgerton Story lebih menekankan cerita Charlotte dan George dari masa muda hingga pernikahan mereka. Di sini menceritakan konflik percintaan yang bertentangan dengan adat dan bangsawan.

Di episode terakhir terlihat ketulusan dari Charlotte yang selalu berusaha menerima semua kondisi George, suaminya. Setelah melewati banyak pertengkaran hebat akhirnya Charlotte mampu membuat sang suami bercerita dan membuka diri mengenai segala kesulitannya.

Dengan bahagia Charlotte mengumumkan bahwa dirinya hamil dan anaknya akan siap menjadi pewaris. Meskipun demikian, kesehatan mental George tidak bisa pulih dalam keadaan semula. Selain itu, perselingkuhan Lady Danbury dan Lord Ledger berakhir saat dia membawa putrinya, Violet dalam perjalanan mereka.

Dwi Lucy Susetiowati | IMDB | Cosmopolitan

