Alicia Keys Bawakan Lagu If I Ain't Got You Versi Orkestra untuk Queen Charlotte: A Bridgerton Story

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka merayakan tayangnya serial Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Alicia Keys bersama Netflix dan Shondaland menciptakan Orkestra Global dengan anggota lebih dari 70 perempuan kulit berwarna yang membawakan ulang If I Ain't Got You di peringatan 20 tahun lagu tersebut dirilis. Queen Charlotte: A Bridgerton Story yang mulai tayang pada Kamis, 4 Mei 2023 lalu berhasil menduduki posisi Top 10 di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Lagu If I Ain't Got You versi baru oleh Alicia Keys dan Queen Charlotte's Global Orchestra akan hadir dalam album soundtrack Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Covers from the Netflix Series).



Sinopsis Queen Charlotte: A Bridgerton Story



Dari penulis dan produser Shonda Rhimes (Bridgerton), Queen Charlotte: A Bridgerton Story berkisah tentang kisah cinta Ratu Charlotte muda (India Amarteifio) ketika pertama kali bertemu dengan Raja George (Corey Mylchreest), yang menjadi awal dari keseluruhan kisah Bridgerton. Pernikahan Ratu Charlotte muda dengan Raja George dari Inggris menghadirkan kisah cinta luar biasa yang membawa perubahan di masyarakat elit.

India Amarteifio mengungkapkan perasaan senangnya memainkan peran Ratu Charlotte. "Saya menyukai karakter ini," katanya kepada EW, dikutip People. "Dia luar biasa. Saya merasa sangat beruntung bisa memerankan seseorang yang sangat kompleks. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu di dunia ini lagi."

Menampilkan pula Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), dan Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) yang memerankan karakter sama dalam serial Bridgerton sebelumnya, saksikan Queen Charlotte: A Bridgerton Story yang kini sudah tayang di Netflix.

