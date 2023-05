Profil Singkat 7 Pemeran dan Pengisi Suara Film Transformers: Rise of the Beasts

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film sekuel ketujuh dari seri Transformers dijadwalkan tayang pada Juni 2023. Mengutip Transformers Movie, film Transformers: Rise of the Beasts akan mengambil setting tahun 1990-an. Lokasinya bertempat di Los Angeles dan Machu Picchu, Montreal, Brooklyn.

Film bergenre petualangan aksi yang menampilkan aksi dari Optimus Prime CS itu disutradarai oleh Steven Caple Jr. Mengutip IMDb, seri Transformers ini dibintangi oleh Anthony Ramos dan Dominique Fishback. Ada pula beberapa pengisi suara, yaitu Michelle Yeoh, Ron Perlman, Peter Dinklage, dan Pete Davidson.

Mengenal aktor dan aktris Transformers: Rise of the Beasts

1. Anthony Ramos

Mengutip Famous Birthdays, Anthony Ramos aktor, penyanyi, dan penulis lagu yang lahir di Brooklyn, New York pada 1 November 1991. Ramos pertama kali dikenal sebagai anggota pemeran asli dalam produksi Broadway Hamilton pada 2015. Dia juga memerankan tokoh Usnavi dalam produksi Broadway In the Heights pada 2018.

Anthony Ramos berperan sebagai Noah dalam film Transformers: Rise of the Beasts. Karakter itu diceritakan sebagai mantan ahli elektronik militer yang tinggal di Brooklyn bersama ibu dan adik laki-lakinya.

2. Dominique Fishback

Mengutip The Movie DB, Dominique Fishback aktris dan penulis naskah Amerika Serikat. Dia lahir di New York pada 22 Maret 1991. Fishback memulai karier aktingnya pada 2013. Ia tampil di berbagai acara televisi seperti The Knick dan The Affair. Namun, peran terkenal Fishback ketika dia memerankan tokoh Darlene di serial televisi HBO The Deuce pada 2017-2019. Dia juga memerankan tokoh Billie Rowan dalam film Judas and the Black Messiah pada 2021.

Dalam film Transformers: Rise of the Beasts, Dominique Fishback berperan sebagai Elena Wallace. Karakter itu diceritakan sebagai seorang wanita yang bekerja sebagai peneliti artefak di museum. Elena hebat dalam pekerjaannya, tetapi bosnya terus-menerus memuji pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menemukan cara agar menonjol.

3. Peter Cullen

Peter Cullen pengisi suara dan aktor asal Kanada. Dia lahir di Montreal, Quebec pada 28 Juli 1941. Cullen dikenal luas sebagai pengisi suara dari karakter Optimus Prime dalam serial animasi "Transformers" dan film-film adaptasinya. Mengutip All Famous, Cullen telah ikut dalam berbagai proyek animasi, termasuk pengisi suara untuk karakter Eeyore dalam beberapa adaptasi film Winnie the Pooh dan karakter KARR dalam serial televisi Knight Rider.

Dalam film Transformers: Rise of the Beasts, Peter Cullen mengisi suara Optimus Prime, pemimpin ikonik Autobots, yang berubah menjadi truk semi Freightliner FLA 1987.

4. Ron Perlman

Ron Perlmanaktor dan produser film Amerika Serikat. Dia lahir di New York pada 13 April 1950. Perlman memulai kariernya di dunia hiburan sebagai aktor panggung pada akhir tahun 1970-an, sebelum beralih ke film dan televisi pada 1980-an.

Perlman dikenal karena perannya dalam berbagai film dan acara televisi, termasuk perannya sebagai Vincent di serial televisi Beauty and the Beast pada 1987-1990. Dia juga memerankan tokoh Hellboy dalam dua film adaptasi Hellboy pada 2004 dan 2008.

Di film transformers yang ketujuh ini, Ron Perlman mengisi karakter Optimus Primal, pemimpin Maximals.

5. Pete Davidson

Pete Davidson komedian, aktor, dan penulis skenario asal Amerika Serikat. Dia lahir di Staten Island, New York pada 16 November 1993. Davidson memulai kariernya di dunia hiburan sebagai komedian tunggal pada usia 16 tahun. Dia menjadi anggota pemeran di acara televisi Saturday Night Live pada 2014.

Dalam film Transformers: Rise of the Beasts, Pete Davidson mengisi suara Mirage, autobot yang mode alternatifnya adalah Porsche biru keperakan. Mirage digambarkan sebagai kelompok yang cepat, mencolok, dan pemberontak. Dia autobot yang membentuk hubungan terkuat dengan manusia dalam cerita.

6. Michelle Yeoh

Mengutip IMDb, Michelle Yeoh merupakan aktris dan produser asal Malaysia yang lahir di Ipoh pada 6 Agustus 1962. Yeoh memulai kariernya dalam dunia akting pada pertengahan tahun 1980-an. Dia mendapatkan pengakuan internasional melalui perannya dalam film James Bond tahun 1997 berjudul Tomorrow Never Dies. Sejak itu ia tampil dalam banyak film dan acara televisi lainnya.

Beberapa peran film terkenal Yeoh termasuk Yu Shu Lien dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000),The Matrix (1999), dan The Touch (2002). Pada 2023, Michelle Yeoh dalam film Transformers: Rise of the Beasts, mengisi suara autobots Airazor. Karakter itu diceritakan sebagai parjurit dari kelompok Maximal yang berubah menjadi seekor elang Peregrine.

7. Peter Dinklage

Peter Dinklage aktor dan produser film Amerika Serikat, kelahiran Morristown, New Jersey pada 11 Juni 1969. Peran terkenal Dinklage sebagai Tyrion Lannister dalam serial televisi HBO Game of Thrones yang tayang dari tahun 2011 hingga 2019. Dalam film Transformers: Rise of the Beasts, Peter Dinklage mengisi suara Scourge, pemimpin Terrorcons dan pemburu trofi. Dia antagonis utama film dan berubah menjadi truk Black Kenworth JF Logging.

