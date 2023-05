Fakta-fakta Menarik Band Coldplay yang Perlu Diketahui

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band Coldplay akan menyelenggarakan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakata pada 15 November 2023. Konser mereka kali ini bertajuk Music of The Spheres World Tour 2023.

Band asal Inggris ini sudah berusia lebih dari 20 tahun. Mereka dijuluki sebagai The Most Successful Band of the 21st Century. Ada banyak lagu milik Coldplay yang sangat populer di kalangan masyarakat dunia. Contohnya Viva la Vida, Fix You, Yellow, The Scientist, dan masih banyak lagi.

Berikut sederet fakta menarik dari band Coldplay:

1. Coldplay adalah band rock Inggris yang dibentuk pada 1996 di London.

Terdiri dari vokalis Chris Martin, bassis Guy Berryman, gitaris Johnny Buckland dan drummer Will Champion.

2. Coldplay awalnya bernama Pectoralz dan berganti nama menjadi Starfish pada 1997. Barulah pada 1998 mereka berganti nama menjadi Coldplay.

3. Saat bergabung dengan Coldplay, Champion tidak memiliki pengalaman bermain drum.

3. Lagu 'The Scientist' dari album kedua, A Rush of Blood to the Head, terinspirasi dari lagu George Harrison, 'All Things Must Pass'.

4. Coldplay meng-cover lagu The Pretenders '2000 Miles' dan menyumbangkan hasilnya ke Hutan Masa Depan dan Kampanye Menghentikan Kekerasan Pistol.

5. 'Viva la Vida', lagu self-titled dari album Viva la Vida or Death and All His Friends, berada di nomor 1 di Billboard UK Download Chart.

6. Band Coldplay adalah pendukung berbagai badan amal seperti Amnesty International, Make Poverty History, dan Oxfam.

7. Guy Berryman kidal, namun selama pertunjukan, dia memainkan bass menggunakan tangan kanan.

8. Crish Martin terinspirasi dari halaman berwarna kuning saat menamai lagu 'Yellow' tahun 2000.

9. Coldplay memiliki studio sendiri bernama The Bakery di London utara. Studio ini mulanya sebuah toko roti yang mereka beli pada tahun 2006.

10. Video lirik single Coldplay bersama The Chainsmokers, 'Something Just Like This', memecahkan rekor streaming terbanyak dalam 24 jam. Singel ini memiliki lebih dari sembilan juta penonton dalam 24 jam pertama dirilis.

11. Coldplay merilis musik pertama pada tahun 1998 dalam bentuk EP berjudul 'Safety'. EP ini hanya dibuat 500 eksemplar.

