4 Fakta Memikat tentang Ahn Hyo Seop

TEMPO.CO, Jakarta - Ahn Hyo Seop aktor dan penyanyi asal Korea Selatan. Mengutip AsianWiki, dia lahir di Seoul, pada 17 April 1995. Mengutip KProfiles, karier aktingnya dimulai pada 2015, ketika dia membintangi film Splash Splash Love (2015). Pada 2016, Ahn Hyo Seop pernah muncul di variety show Celebrity Bromance dengan Jackson Wang (GOT7).

Kariernya makin menanjak setelah dia membintangi beberapa drama Korea populer, antara lain The Office Blind Date (2022), Lovers of the Red Sky (2021), Dr. Romantic 2 (2020), dan Abyss (2019). Sepanjang karier aktingnya, Ahn Hyo Seop telah memenangi beberapa penghargaan, termasuk Excellent Actor (Dr. Romantic 2) SBS Drama Awards 2020, Best New Actor (Dr. Romantic 2) (56th) Baeksang Arts Awards 2020, dan Best New Actor (Still 17) SBS Drama Awards 2018.

Fakta tentang Ahn Hyo Seop

1. Tawaran untuk film Omniscient Reader's Viewpoint

Ahn Hyo Seop menerima tawaran bermain film Omniscient Reader's Viewpoint, dikutip dari Soompi, Rabu 3 Mei 2023. Ahn Hyo Seop nantinya akan berperan sebagai Kim Dok Ja, tokoh utama dalam film tersebut. Dia akan berakting dengan Lee Min Ho.

Adapun sinopsis film berkisah tentang pria bernama Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop) yang secara tiba-tiba masuk ke dalam web novel yang dia baca. Ia bekerja sama dengan sekutunya untuk menyelamatkan dunia setelah mengikuti alur novel yang dibacanya itu.

Lee Min Ho dalam film ini akan berperan sebagai Yoo Joong Hyuk. Tokoh yang diceritakan sebagai karakter utama dalam web novel yang dibaca oleh Kim Dok Ja.

2. Bernyanyi dan bermain musik

Ahn Hyo Seop dikenal sebagai aktor bertalenta dia juga suka menyanyi. Sebelum bernaung di agensinya sekarang, Ahn Hyo Seop adalah trainee JYP dan hampir debut menjadi member GOT7. Dia anggota grup proyek One O One yang dibentuk oleh Starhaus Entertainment. Ahn Hyo Seop juga memainkan beberapa alat musik, biola dan piano.

3. Pelihara kucing dan disebut mirip Nam Joo-hyuk

Mengutip KPoper, Ahn Hyo Seop salah satu aktor Korea Selatan yang suka memelihara hewan dan memiliki seekor kucing peliharaan. Dia juga disebut penggemar mirip dengan aktor sekaligus model, Nam Joo Hyuk.

4. Mahir bahasa Inggris

Ahn Hyo Seop pernah tinggal di Toronto, Kanada. Semasa tinggal di sana yang membuat ia mahir berbicara bahasa Inggris.

