Mengenal Ahn Hyo Seop, Aktor yang Ditawari Berakting dengan Lee Min Ho dalam Omniscient Reader's Viewpoint

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Ahn Hyo Seop dikabarkan akan debut setelah menerima tawaran bermain film Omniscient Reader's Viewpoint, dikutip dari Soompi, Rabu 3 Mei 2023. Ahn Hyo Seop nantinya akan berperan sebagai Kim Dok Ja, tokoh utama dalam film tersebut. Dia akan berakting dengan Lee Min Ho.

Profil Ahn Hyo Seop

Mengutip AsianWiki, Ahn Hyo Seop lahir di Seoul, pada 17 April 1995. Sempat pindah ke Toronto, Kanada, ia kembali ke Korea Selatan dan menempuh pendidikan di Universitas Kookmin. Sebelum bernaung di agensinya sekarang, Ahn Hyo Seop trainee di JYP dan hampir debut menjadi member GOT7. Dia juga anggota grup proyek One O One yang dibentuk oleh Starhaus Entertainment.

Mengutip KProfiles, karier aktingnya dimulai pada 2015, ketika dia membintangi film Splash Splash Love (2015). Pada 2016, Ahn Hyo-seop pernah muncul di variety show Celebrity Bromance dengan Jackson Wang (GOT7).

Dia mendapat popularitas yang lebih besar setelah membintangi drama populer Korea Selatan seperti Still 17 (2018), Abyss (2019), dan Dr. Romantic 2 (2020). Ia juga pernah membintangi beberapa variety show dan program televisi di Korea Selatan.

Ahn Hyo Seop dikenal karena kemampuan aktingnya yang natural. Ia telah memenangi beberapa penghargaan dalam karier aktingnya, termasuk Excellent Actor (Dr. Romantic 2) SBS Drama Awards 2020, Best New Actor (Dr. Romantic 2) (56th) Baeksang Arts Awards 2020, dan Best New Actor (Still 17) SBS Drama Awards 2018.

1. Serial drama

The Office Blind Date (2022) sebagai Kang Tae Mu

Lovers of the Red Sky (2021) sebagai Ha Ram

Dr. Romantic 2 (2020) sebagai Seo Woo-jin

2 (2020) sebagai Seo Woo-jin Abyss (2019) sebagai Cha Min

Top Management (2018) sebagai Hyun Soo Yong

Thirty but Seventeen (2018) sebagai Yoo Chan

Queen Of The Ring (2017) sebagai Park Se Gun

My Father is Strange (2017) sebagai Park Cheol Soo

Entertainer (2016) sebagai Kim Jin Woo [Ketua Jackson]

Happy Home (2016) sebagai Choi Chul Soo

One More Happy Ending (2016) sebagai Ahn Jung Woo [Pacar Dong Mi]

Splash Splash Love (2015) sebagai Park Yeon (Che A-jik)

2. Acara televisi

Celebrity Bromance (2016) Special Chuseok

Running Man (2010) Episode 424

