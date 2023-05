4 Fakta tentang Aespa, Lagu Baru hingga Comeback

TEMPO.CO, Jakarta - SM Entertainment telah mengonfirmasi kabar comeback aespa, pada 14 April 2023, dikutip Allkpop. Agensi itu menyatakan aespa akan comeback pada 8 Mei 2023. Comeback pertama aespa dalam 10 bulan sejak mini album terakhir Girls dirilis pada Juli 2022.

Grup aespa merilis lagu terbaru berjudul Welcome to My World pada Selasa, 2 Mei 2023. Lagu itu menjelang perilisan mini album terbaru, My World pada 8 Mei 2023 mendatang.



Fakta tentang aespa

X

Baca Juga: 3 Hal Memikat tentang Drama Korea Doctor Cha

1. Anggota aespa

Dari empat anggota aespa, hanya Giselle yang diterima SM Entertainment melalui audisi terbuka. Anggota lainnya, Ningning, Winter, dan Karina dipilih oleh manajer yang mengurusi casting.

Mulanya Ningning menduga agensi itu penipu. Winter juga beranggapan sama. Sebab, menurut Winter, manajer casting tidak menyebutkan berasal dari SM Entertainment. Ia hanya bertanya apakah ingin menjadi selebritas atau tidak. Karina yang sebelum bergabung dengan SM aktif di media sosial mendapat kiriman pesan dari manajer. Sama seperti dua rekannya, mulanya ia mengira manajer itu penipu.

2. Pernah tampil di Coachella

Pada 2022, aespa menghadiri Festival Musik dan Seni Coachella Valley yang populer di dunia. Festival itu diadakan setiap tahun di Empire Polo Club di Indio, California dengan penampilan dari musisi berbagai genre, seperti musik rock, indie, hip hop, dan dansa elektronik. Pada 23 April 2022, aespa diundang untuk tampil di panggung utama Coachella. Di festival tersebut, aespa membawakan hit mereka, Black Mamba, Next Level, dan Savage. Panggung hiburan besar tersebut juga diisi penyanyi ternama lainnya, antara lain Harry Styles, Billie Eilish, dan 2NE1.

3. Grup K-pop yang menghadiri Festival Film Cannes

Mengutip Soompi, pada 27 April 2023, SM Entertainment mengonfirmasi aespa akan menghadiri Festival Film Cannes. Grup tersebut menghadiri acara tahun ini sebagai duta global merek perhiasan mewah Swiss Chopard yang telah menjadi sponsor resmi Festival Film Cannes sejak 1997. Aespa menjadi grup K-pop pertama yang secara resmi menghadiri festival film bergengsi tersebut. Festival Film Cannes 2023 ini akan berlangsung pada 16 Mei hingga 27 Mei 2023.

4. Merilis lagu baru berjudul Welcome To MY World

Mengutip Koreaboo, aespa telah merilis single prarilis mereka Welcome To MY World bersama dengan video musiknya pada 2 Mei 2023. Welcome To MY World, lagu yang mendapat reaksi beragam dari non-penggemar, warganet Korea dan internasional. Lagu itu juga membuat para anggotanya bersemangat menuju arah baru aespa dalam comeback.

Pilihan Editor: 5 Fakta tentang Winter Aespa, Musim Dingin hingga Penggemar EXO

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.