Sinopsis All That We Loved, Drakor Terbaru Tentang Masa SMA yang Dibintangi Sehun EXO

TEMPO.CO, Jakarta - Oh Sehun dikenal dengan sebutan Sehun ini merupakan seorang penyanyi, rapper, model, dan aktor dari boy Group EXO. Pria kelahiran 12 April 1994 ini merupakan anggota boyband EXO yang debut pada 2012.

Sehun telah berkiprah dalam dunia peran sejak 2012 dalam drama To The Beautiful To You, Royal Villa pada 2013, EXO Next Door pada 2015, Dear Archimedes pada 2017, Secret Queen Makers pada 2018, dan Now, We Are Breaking Up pada 2021.

Baru-baru ini, Sehun EXO didapuk sebagai pemeran utama drama remaja All That We Loved yang diperkirakan tayang pada 5 Mei 2023 di TVING dengan total 8 episode. Drama yang disutradarai oleh Kim Jin Sung dan ditulis oleh Kang Bo Ra, dibintangi oleh Oh Sehun, Joo Joon Young, dan Jang Yeo Bin. Untuk, itu simak sinopsis dan fakta menarik drama All That We Loved berikut ini.

Sinopsis All That We Loved

X

All That We Loved mengisahkan drama remaja tentang kisah cinta dan persahabatan. Drama ini mengisahkan seorang siswa SMA berusia 18 tahun bernama Go Yoo yang diperankan oleh Sehun, ia merupakan sosok yang tidak pernah takut apapun dan sangat menyukai basket.Go Yoo bersahabat dengan Go Joon Hee yang diperankan oleh Jo Joon Young.

Go Joon Hee merupakan siswa terbaik namun ia memiliki fisik yang lemah karena menjalani transplatasi ginjal dari Go Yoo. Kemudian, keduanya jatuh cinta kepada murid pindahan bernama Han So Yeon yang diperankan oleh Jang Yeo Bin di waktu bersamaan. Han So Yeon merupakan sosok wanita yang cantik dan pintar, namun dia memiliki rahasia besar yang membuatnya menjaga jarak dengan orang lain.

Fakta Menarik All That We Loved



1. Menampilkan Kisah Berlatar 2006

All That We Loved merupakan drama korea berlatar tahun 2006 yang menggambarkan kisah para remaja berusia 18 tahun, mereka bersahabat dan sama-sama mengalami cinta pertama. Ketiga pemeran utama ini, terlihat mengenakan baju sekolah dalam posternya dengan wajah ceria, beserta sebuah teks yang bertuliskan usia 18 tahun, pada masa itu.



2. Sehun Berperan sebagai Go Yoo

Sehun berperan sebagai Go Yoo dalam drama All That We Loved yang jago di bidang olahraga basket dan sangat populer di kalangan siswi SMA. Namun, ternyata ia sibuk berkencan daripada belajar di sekolah hingga menyumbangkan ginjalnya ke sahabatnya yang bernama Go Joon Hee. Kemudian, setelah menyumbangkan ginjalnya. Go Yoo dan Goo Joon Hee mengalami hal aneh yang tidak biasa, seperti memiliki keterikatan bagai memori selular.



4. Jo Joon Young Sebagai Lawan Main

Jo Joon Young berperan sebagai Go Joon Hee yakni siswa pintar diatas rata-rata yang selalu mendapatkan peringkat pertama di seluruh SMA Hara. Kepintarannya di bidang akademik ini, membuat Go Joon Hee tidak kalah populer seperti Go Yoo yang jago di bidang basket. Go Joon Hee yang memiliki fisik lemah mendapatkan transplantasi ginjal dari Go Yoo dan seketika mengalami hal-hal aneh.



5. Jang Yeo Bin Berperan sebagai Han So Yeon

Jang Yeo Bin berperan sebagai Han So Yeon yakni seorang gadis cerdas seperti Go Joon Hee, namun dikenal sebagai sosok wanita cantik misterius yang menyimpan banyak rahasia mendalam. Ia kerap kali diam dan tidak suka berinteraksi sosial dengan teman-temannya.

Nah itu dia sinopsis dan fakta menarik All That We Loved yang dibintangi Sehun EXO. Drama ini telah dinantikan penggemar dan akan segera tayang pada 5 Mei 2023. Ikuti cerita Sehun mengenakan seragam sekolah dan kisah menyenangkannya dalam All That We Loved.

NUR QOMARIYAH | BERBAGAI SUMBER

Pilihan Editor: Mengenal Sehun, Anggota EXO Termuda

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.