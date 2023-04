Sinopsis Film Kingdom 2: To Distant Lands, tentang Anak Muda yang Bercita-cita Jadi Jenderal

TEMPO.CO, Jakarta - Kingdom 2: To Distant Lands adalah sebuah film live action yang diadaptasi dari salah satu anime populer Jepang berjudul Kingdom. Live action pertama dari anime ini telah dirilis pada 2019 lalu. Sedangkan untuk sekuel keduanya baru dirilis tiga tahun berselang, tepatnya pada 15 Juli 2022.

Sekuel film dari Negeri Sakura ini dipromosikan dengan judul Kingdom II: Harukanaru Daichiehe atau Kingdom 2: To Distant Lands. Pada musim kedua ini juga dikenalkan beberapa pemeran baru, seperti Nana Seino.

Lantas, bagaimana alur cerita dari sekuel kedua live action yang terinspirasi dari peperangan di masa kekaisaran Tiongkok ini? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis film Kingdom 2: To Distant Lands berikut ini.

Detail Film Kingdom 2: To Distant Lands

Judul film: Kingdom 2: To Distant Lands

Judul lainnya: Kingdom II: Harukanaru Daichihe, Kingdom 2: to the Far Land.

Tanggal rilis: 15 Juli 2022 (Tiongkok), 21 Juli 2022 (Hong Kong)

Tahun rilis: 2022

Genre: Aksi, historikal, sejarah, peperangan

Negara asal: Jepang

Bahasa: Jepang

Durasi: 2 jam 14 menit (134 menit)

Soundtrack: Mr. Children by Toy's Factory

Sutradara: Shinsuke Sato

Penulis skenario: Yasuhisa Hara (sekaligus penulis manga), Tsutomu Kuroiwa

Perusahaan produksi: Sony Pictures International Productions

Sinopsis Film Kingdom 2: To Distant Lands

Sinopsis film Kingdom 2: To Distant Lands sebenarnya mengikuti kisah seorang pria muda yang memiliki cita-cita untuk menjadi jenderal dan Ying Zheng. Dia juga berkeinginan untuk menyatukan wilayah-wilayah di kampung halamannya, Tiongkok.

Suatu hari, di suatu daerah setelah menekan pemberontakan yang dilakukan adiknya, Raja Negara Qin, Ei Sei, diancam oleh pembunuh yang memasuki istana pada malam hari. Padahal, sang raja naik takhta karena memiliki tujuan untuk menyatukan Tiongkok. Tetapi, para pembunuh berhasil dipukul mundur berkat Ka Ryo Ten dan Shin yang datang tepat waktu ke tempat kejadian.

Meski para penyusup berhasil dikalahkan, Ei Sei percaya jika ada seseorang di dalam istana yang berencana untuk menghabisi nyawanya guna menggulingkan kekuasaan. Sementara itu, masalah lain masih terus berlanjut. Negara Wei yang merupakan musuh Negara Qin mulai menyerang di daerah perbatasan. Alhasil, Shin harus bergabung dalam pertempuran sebagai prajurit.

Untuk mempertahankan wilayah Negara Qin dan memperkuat pasukan, dibentuklah prajurit kaki yang membentuk tim "GO". Tim ini beranggotakan lima orang terpilih, termasuk Shin di dalamnya. Dalam tim ini Shin bertemu teman lamanya, Bi Hei dan Bi Tou yang berasal dari daerah yang sama. Kemudian ada pemimpin regu berpengalaman Taku Kei, dan prajurit misterius Kyou Kai.

Di sisi lain, jenderal besar Wei adalah orang yang sangat jenius dalam menyusun strategi perang. Dia memanfaatkan kekuatan pasukannya untuk menyerbu prajurit Qin hingga terjadi pertempuran yang sengit. Mengetahui pertempuran itu, jenderal besar Qin memerintahkan agar seluruh pasukannya untuk bersiap. Shin akhirnya harus bertarung sendirian dengan pedangnya saat teman-temannya bertahan dengan caranya sendiri.

Daftar Pemain Kingdom 2: To Distant Lands

Berikut daftar pemain Kingdom 2: To Distant Lands dilansir dari situs IMDb.

Kento Yamazaki sebagai Li Xin. Ryo Yoshizawa sebagai Yin Zheng. Kanna Hashimoto sebagai He Liao Diao. Nana Seino sebagai Qiang Lei. Shinnosuke Mitsushima sebagai Dua. Amane Okayama sebagai Bi Hei. Takahiro Miura sebagai Bi Tou. Takayuki Hamatsu sebagai Taku Kei. Togi Makabe sebagai Hairou. Chihiro Yamamoto sebagai Qiang Xiang. Etsushi Toyokawa sebagai Biao Gong. Masahiro Takashima sebagai Chang weng Ju. Jun Kaname sebagai Teng. Masayo Kato sebagai Jie Shie Tsutomu Takahashi sebagai Gong Yuan.

RADEN PUTRI

