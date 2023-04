Quentin Tarantino Pensiun Setelah Garap Karya Terakhir, Apa Saja Film Terbaiknya?

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara dan penulis skenario Quentin Tarantino sedang mempersiapkan film terbarunya bertajuk The Movie Critic. Usai menggarap film itu, Quentin Tarantino pensiun. Dilansir dari nme.com, dia disebut siap untuk berhenti dari industri perfilman yang membesarkan namanya usai mengerjakan film tersebut. Itu akan menandai akhir dari karir panjang selama 30 tahun dirinya di dunia perfilman Hollywood.

Sutradara yang dikenal jago membangun dialog-dialog panjang dan kuat dalam film-filmnya ini memiliki sederet karya monumental sepanjang 30 tahun karirnya. Karya-karya tersebut mengantarkannya memperoleh dua Piala Oscar, dua Golden Globe Awards, dan masih banyak lagi. Dilansir dari imdb.com, berikut adalah 10 film terbaik besutan Quentin Tarantino.

1. Pulp Fiction (1994). Rating IMDb 8.9

Tak diragukan lagi, Plup Fiction menempati posisi teratas di kalangan penggemar Tarantino. Film ini bercerita tentang kehidupan dua pembunuh bayaran, seorang petinju, seorang gangster dan istrinya, dan sepasang bandit restoran terjalin dalam empat kisah kekerasan dan penebusan.

2. Django Unchained (2012). Rating IMDb 8.4

Film terbaik berikutnya adalah Django Unchained. Film ini bercerita tentang seorang budak yang telah dibebaskan berusaha menyelamatkan istrinya dari seorang pemilik perkebunan di Mississippi.

3. Reservoir Dogs (1992). Rating IMDb 8.3

Selanjutnya, ada Reservoir Dogs. Film ini menandai debut gemilang Tarantino dalam kancah perfilman Follywood. Film ini bercerita tentang perampokan perhiasan sederhana yang kacau. Para penjahat yang masih hidup mulai curiga bahwa salah satu dari mereka adalah seorang informan polisi.

4. Kill Bill: Vol. 1 (2003). Rating IMDb 8.2

Film ini bercerita tentang seorang mantan pembunuh melampiaskan dendam pada tim pembunuh yang mengkhianatinya setelah terbangun dari koma empat tahun.

5. Kill Bill: Vol. 2 (2004). Rating IMDb 8

Kill Bill: Vol. 2 merupakan sekuel dari film sebelumnya. Film ini bercerita tentang kelanjutan kisah yang telah diapparkan pada film sebelumnya. Namun, apabila film pertama didominasi dengan aksi, film kedua lebih menekankan kekuatan dialog.

6. Inglourious Basterds (2009). Rating IMDb. 8

Film terbaik karya Tarantino berikutnya Inglourious Basterds. Film ini berlatar Prancis yang diduduki Nazi selama Perang Dunia II. Sebuah rencana untuk membunuh para pemimpin Nazi oleh sekelompok tentara Yahudi AS bertepatan dengan rencana dendam pemilik teater untuk hal serupa.

7. The Hateful Eight (2015). Rating IMDb 7.8

Selanjutnya, ada The Hateful Eight. Film ini bercerita tentang seorang pemburu bayaran dan tawanannya menemukan tempat berlindung di sebuah kabin yang dihuni oleh sekumpulan orang jahat.

8. Once Upon a Time in Hollywood (2019). Rating IMDb 7.6

Sebagai salah satu film teranyar Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood membuktikan kelihaian sang sutradara dalam meramu kisah. Film ini bercerita tentang seorang aktor televisi dan pemeran pengganti berusaha untuk mencapai ketenaran dan kesuksesan pada tahun-tahun terakhir Zaman Keemasan Hollywood pada 1969 Los Angeles.

9. Jackie Brown (1997). Rating IMDb 7.5

Film ini bercerita tentang seorang pramugari dengan masa lalu kriminal ditangkap karena penyelundupan. Di bawah tekanan untuk menjadi informan melawan pengedar narkoba tempat dia bekerja, dia harus menemukan cara untuk mengamankan masa depannya tanpa terbunuh.

10. Death Proof (2007). Rating IMDb 7

Terakhir, ada Death Proof. Film aksi ini bercerita tentang dua kelompok wanita dikuntit pada waktu yang berbeda oleh seorang pemeran pengganti yang menggunakan mobil "Death Proof" untuk melaksanakan rencana pembunuhannya.

