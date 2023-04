Profil Pemain Midnight Museum, Ada Gun Atthaphan Punsawat

TEMPO.CO, Jakarta - Midnight Museum adalah serial drama Thailand yang sedang tayang di platform streaming online, Viu. Drama karya sutradara Noom Attaporn Teemarkor ini mengusung genre horor, thriller, dan supranatural. Drama yang tayang perdana pada 6 Maret 2023 ini memiliki episode baru setiap Senin dan Selasa pukul 22.30 WIB.

Serial drama ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang baru bekerja di sebuah museum misterius. Museum tersebut sangat aneh karena hanya buka setelah matahari terbenam. Selain itu, di sana juga terdapat lorong terlarang yang berisi benda-benda peninggalan yang seakan-akan hidup.

Midnight Museum ini diisi oleh deretan bintang ternama Thailand. Mulai dari Gun Atthaphan Phunsawat, Thanapob Leeratanakachorn, hingga Apinya Sakuljaroensuk. Siapa saja aktor yang terlibat dalam serial drama ini? Simak informasinya mengenai profil pemain Midnight Museum berikut ini.

1. Gun Atthaphan Punsawat

Pemain Midnight Museum yang pertama adalah Gun Atthaphan Punsawat. Dia merupakan aktor asal Thailand kelahiran 4 Oktober 1993 yang akrab disana Gun. Gun mengawali karirnya di dunia perfilman dengan bermain dalam serial Nong Mai Rai Borisut yang tayang pada 2001 silam. Namanya semakin dikenal publik saat membintangi film The Blue Hour yang rilis pada 2015.

Hingga saat ini, Gun telah membintangi berbagai judul film dan drama populer Thailand, seperti The Three Gentle Bros, Playboy and The Gang of Cherry, The War of Flower, hingga Not Me The Series. Dalam drama Midnight Museum, Gun berperan sebagai Dome, seorang laki-laki yang baru saja bekerja di museum.

2. Thanapob Leeratanakachorn

Laki-laki yang akrab disapa Tor ini lahir pada 14 Februari 1994. Selain sebagai seorang aktor, Tor juga merupakan penyanyi dan model asal Thailand yang telah aktif berkarier sejak 2011 lalu. Sebagai penyanyi, Tor merupakan salah satu anggota dari boy group Nine by Nine. Adapun beberapa film dan drama yang telah dibintangi Tor adalah May Who, One for the Road, dan Ghost.

3. Namtan Tipnaree

Lahir pada 1 Juli 1996, aktor sekaligus pembawa acara kebangsaan Thailand ini memiliki nama lengkap Namtan Tipnaree Weerawatnodom. Aktor yang akrab disapa Namtan ini memulai debutnya di dunia hiburan dengan menjadi pembawa acara Strawberry Krubcake pada 2013 silam. Namanya semakin dikenal publik setelah membintangi serial drama Friendzone pada 2018 lalu. Beberapa judul drama dan film yang pernah dibintangi Namtan, adalah Who Are You, The Player, UMG, dan Romantic Blue The Series.

4. Phatchatorn Tanawat

Phatchatorn Tanawat atau yang dikenal dengan nama Ploy ini adalah aktris Thailand yang lahir pada 23 Januari 1996. Ploy memulai debutnya di dunia perfilman saat berusia delapan tahun dengan membintangi serial Nangsao Jingjai Gub Nai Sandee yang tayang pada 2004 lalu. Adapun beberapa film dan drama yang pernah dibintangi Ploy, adalah Irresistible, Devil Sister, The Eclipse, dan Baker Boys.

5. Patara Eksangkul

Dikenal dengan nama panggilan Foei Patara atau Foei, Patara Eksangkul adalah aktor Thailand yang lahir pada 10 Mei 1995. Pria yang lahir di Bangkok ini mengawali kariernya dengan membintangi sebuah serial berjudul Tuen Phai Dhamma pada 2015 lalu. Sebelum bermain dalam Midnight Museum, Foei juga pernah bermain dalam serial Astrophile, Baker Boys, The Player, hingga Oh My Boss.

6. Apinya Sakuljaroensuk

Profil pemain Midnight Museum yang selanjutnya adalah Apinya Sakuljaroensuk. Aktris sekaligus presenter asal Thailand ini memulai kariernya di dunia seni peran dengan membintangi film Concrete Clouds pada 2013 lalu. Sebelum ini, Apinya pernah bermain dalam beberapa judul film, yaitu Come Here, Chauffeur Chef, hingga Bangkok Love Stories: Object of Affection.

Itulah rangkuman informasi mengenai profil para pemain Midnight Museum. Selain daftar di atas, Midnight Museum juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris lain, seperti Bright Vachiravit Chivaree, Tun Tontawan Tantivekul, Fath Youngwaree Anilbol, dan Pat Chayanit Chansangavej. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

