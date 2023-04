Gitaris The Script, Mark Sheehan Meninggal karena Sakit, Musisi Dunia Berduka

TEMPO.CO, Jakarta - Gitaris The Script, Mark Sheehan meninggal dalam usia 46 tahun di rumah sakit pada Jumat, 14 April 2023. Baik dari The Script maupun pihak keluarga masih merahasiakan penyakit yang diderita Mark Sheehan sebelum meninggal.

“Suami, ayah, saudara laki-laki, rekan band dan teman yang sangat dicintai Mark Sheehan meninggal dunia hari ini di rumah sakit setelah sakit sebentar. Keluarga dan grup meminta penggemar untuk menghormati privasi mereka di saat yang tragis ini," tulis The Script di Instagram 6 jam yang lalu.

Gitaris The Script ini meninggalkan seorang istri dan tiga anaknya. Sementara, dua rekan Mark Sheehan di The Script, Danny O'Donoghue dan Glen Power belum terlihat memberikan pernyataan di media sosial mengenai kabar meninggalnya sang sahabat.

Absen dari Tur The Script, Mark Sheehan Habiskan Waktu Lebih Banyak dengan Keluarga



Tahun lalu, setelah sang gitaris melewatkan tur band di Amerika Serikat, Danny O'Donoghue mengatakan kepada Sunday World bahwa Sheehan telah beristirahat untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Danny O'Donoghue menambahkan bahwa The Script mendukung keputusan Mark Sheehan dan menggambarkan mereka sebagai saudara yang tetap bersatu apa pun yang terjadi.

The Script. instagram.com

Mark Sheehan kemudian bergabung kembali dengan rekan bandnya untuk sejumlah pertunjukan di Irlandia.



Musisi Dunia Berduka atas Meninggalnya Mark Sheehan



Mantan penyanyi Westlife, Brian McFadden menggambarkan kabar duka ini sangat menghancurkan. "Mark adalah salah satu orang baik!" tulisnya di Twitter.

Mantan penyanyi Boyzone, Mikey Graham, yang rekan bandnya Stephen Gately meninggal mendadak karena kondisi jantung yang tidak terdiagnosis pada 2009, juga menuliskan, “Hari ini kita kehilangan legenda musik muda lainnya dalam diri Mark Sheehan dari The Script. Saya bisa dan memahami rasa sakit yang dirasakan Glen dan Danny saat ini dan juga keluarga mereka. Semua cinta dan dukungan yang saya tawarkan kepada Anda saat ini. Anda memberi dunia musik Anda, itu akan membawa Anda pulang, Mark," cuit Mikey Graham.

Ryan Tedder, vokalis OneRepublic, juga bersaksi kalau Mark Sheehan memiliki hati yang tulus. "Dia adalah salah satu orang paling tulus terbaik yang pernah saya kunjungi dan kenal. Kamu akan dirindukan," cuit Ryan Tedder.



Karier Mark Sheehan Bersama The Script



Mark Sheehan lahir pada 29 Oktober 1976 di Dublin, Irlandia. Pada 2001, dia membentuk Script bersama penyanyi utama dan teman lamanya, Danny O'Donoghue. Sebelumnya mereka bermain bersama di Mytown, band Irlandia lain yang dibentuk pada 1996.

Sejak awal, The Script telah dinominasikan dan memenangkan banyak penghargaan. Pada 2008, mereka dinobatkan sebagai artis Irlandia terlaris di World Music Awards. Satu tahun berikutnya, The Script membawa pulang penghargaan untuk band Irlandia terbaik dan album terbaik untuk debut eponymous mereka The Script di Meteor Ireland Music Awards. Selain itu, mereka mendapatkan tiga penghargaan BMI Pop untuk single mereka Breakeven, For the First Time, dan Hall of Fame.

The Script telah merilis enam album studio selama dua dekade terakhir, dengan yang terbaru, Sunsets & Full Moons, memulai debutnya pada tahun 2019. Pada tahun 2021, band ini merilis album kompilasi, Tales From the Script: Greatest Hits. The Script melakukan tur album greatest hits pada tahun berikutnya, memainkan pertunjukan di seluruh AS, Eropa, dan Australia. Band ini memiliki pertunjukan mendatang di Inggris yang dijadwalkan pada Juni.

