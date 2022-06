Tiket Sold Out dalam Waktu Singkat, The Script Tambah Jadwal Konser di Jakarta

Vokalis band The Script Danny O'Donoghue bernyanyi saat Road to Grand Final Indonesian Idol di Jakarta, 9 April 2018, Band Rock asal Irlandia itu menjadi bintang tamu pada ajang Indonesia Idol dengan membawakan lagu-lagu hits mereka seperti The Man Who Can't Be Moved dan Superheroes. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket konser The Script bertajuk The Script Greatest Hits Tour di Jakarta pada 30 September 2022 telah habis terjual dalam waktu dua jam. Melihat antusiasme penonton tersebut, Color Asia Live mengumumkan akan menambah jadwal konser pada 1 Oktober 2022.



"Antusiasme para penggemar The Script di Indonesia sangat luar biasa. Sejak dibuka penjualan tiket melalui Tiket.com pada hari Sabtu, 4 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, war ticket sudah terjadi dan aplikasi Tiket.com sempat down. Dan dalam dua jam, semua tiket untuk semua kategori habis terjual," kata Managing Director Color Asia Live David Ananda dikutip dari siaran pers, Sabtu, 5 Juni 2022.

Promotor sekaligus manajemen artis akhirnya memutuskan untuk menambah satu hari lagi konser The Script di Jakarta. "Karena itu, manajemen The Script memutuskan untuk menambah konser hari kedua pada tanggal 1 Oktober 2022 untuk mengakomodir para penggemar The Script yang belum kebagian tiket," katanya.



David menjelaskan bahwa dalam konser hari kedua ini, dipastikan tidak ada perbedaan dari konser hari sebelumnya. Sehingga penggemar yang menonton penampilan The Script di hari pertama maupun hari kedua bisa merasakan pengalaman yang sama. Konser di hari kedua juga akan digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Konsep tata panggung dan lainnya tidak akan berbeda dari konser hari pertama. Jadi, para penggemar The Script yang menghadiri konser hari kedua, dipastikan akan mendapatkan vibe yang sama dengan penggemar yang menonton pada hari pertama," kata David.

Di konser ini nantinya penonton dapat melihat langsung penampilan grup yang beranggotakan Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power membawakan lagu-lagu populer mereka seperti, The Man Who Can't Be Moved, Breakeven, For The First Time, hingga Superheroes.

Tiket konser The Script hari kedua akan mulai dijual pada Sabtu, 11 Juni 2022 pukul 10.00 WIB melalui aplikasi Tiket.com dan laman www.thescriptjakarta.com dengan harga normal, tanpa ada harga presale dan berlaku untuk semua kategori kelas tiket.

