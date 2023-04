5 Sumber Kekayaan Raffi Ahmad yang Dijuluki Sultan Andara

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad, siapa yang tidak mengenal sosok artis papan Indonesia yang satu ini. Raffi Ahmad merupakan artis paling terkenal di Indonesia. Bersama istrinya, Nagita Slavina keduanya membangun bisnis dengan kekayaan mencapai Rp 3 triliun di bawah bendera Rans Entertainment.

Tak hanya mengandalkan Rans Entertainment, Raffi Ahmad juga memiliki banyak lini usaha bisnis. Tak mengherankan, ia mendapatkan julukan “Sultan Andara” lantaran menempati rumah bak istana di Kompleks Andara, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Belakangan, Raffi Ahmad menjadi perbincangan publik lantaran namanya terseret kasus pencucian uang Rafael Alun. Hal ini bermula ketika datang pernyataan dari Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) yang mengatakan bahwa artis berinisial R menjalankan sebuah bisnis dengan angka triliunan rupiah.

X

Publik pun bertanya-tanya dari mana asal kekayaan Raffi Ahmad. Melansir dari berbagai sumber, berikut 5 sumber kekayaan Sultan Andara.

1. Raffi Ahmad Endorse Instagram

Raffi Ahmad disebut sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia yang memanfaatkan media sosialnya. Akun Instagramnya bersama sang istri berna,a @raffinagita1717 telah memiliki followers sebanyak 68,3 juta. Diketahui harga untuk satu kali posting bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tak hanya dari akun Instagram, beberapa iklan dari brand-brand terkenal juga masuk ke kanal Youtube Rans Entertainment.

2. Presenter

Sebelum terjun ke dunia bisnis dan Youtube, Raffi Ahmad dikenal sebagai host atau presenter beberapa acara seperti acara musik, talk show, hingga acara award. Sampai detik ini, wajah Raffi masih berkeliaran di televisi-televisi nasional. Beredar dari beberapa cuplikan video antara Rudy Salim dan Raffi Ahmad yang terkuak bahwa honor Raffi Ahmad untuk 45 menit nge-host mencapai 5,5 milliar.

3. Youtube

Terus memperluas jangkauannya, tidak hanya sebagai pembawa acara, Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina membentuk sebuah kanal di YouTube yang diberi nama Rans Entertainment. YouTube menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi Raffi Ahmad. Sejak bergabung pada tanggal 27 Desember 2015, akun Rans Entertainment telah berhasil menarik perhatian 24,9 juta Subscriber dengan total video yang telah diunggah mencapai 3,5 ribu.

Bahkan secara keseluruhan konten-konten Rans Entertaiment telah ditonton sebanyak 6.255.407.705 kali oleh netizen. Dengan jumlah subscriber dan jam tayang tentu sangat berpengaruh terhadap adsense yang didapatkan oleh mereka. Melansir dari Social Blade, pendapatan YouTube Rans Entertainment berkisar antara Rp 270 juta sampai Rp 4,3 miliar per bulan.

Tidak hanya Youtube, kini Rans Entertaiment berubah menjadi perusahaan yang sebentar lagi IPO dan menaungi beberapa anak perusahaan seperti Rans Zoo, Rans Music, Rans Beauty, Rans Animation Studio, Rans E-Sport, Rans PIK Basketball.

4. Memiliki Bisnis yang Beragam

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina semakin bertambah kekayaannya dengan banyaknya usaha yang mereka kelola. Beberapa usaha yang mereka jalani adalah Mari Beach Club. Mari Beach Club terletak di Jalan Batu Belig No. 66, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Sebuah Klub Pantai dengan pemandangan yang memukau.

Lalu ada clothing line yang diberi nama @naslbynagitaslavina, sebuah merek baju dengan harga mulai dari Rp 400.000-an. Lalu ada juga bisnis baju anak yang diberi nama @mylk.kidswear dengan harga mulai dari Rp 100.000-san dan ada juga bisnis @nagitaslavina.co dengan harga mulai dari Rp 1.000.000

5. Mempunyai Rumah Produksi

Dan sumber kekayaan Raffi Ahmad yang terakhir adalah dengan memiliki rumah produksi yang diberi nama RA Pictures. Adapun beberapa film hasil garapan RA Pictures yaitu The Secret: Suster Ngesot Urban Legend, Kembalinya Anak Iblis, Rumput Tetangga, After Met You, dan lain sebagainya.

Demikian sumber kekayaan Raffi Ahmad. Semua sumber kekayaan Raffi Ahmad dihasilkan dengan kerja keras dan cerdas.

DWI LUCY SUSETIOWATI

Pilihan Editor: Terseret Kasus Rafael Alun, Raffi Ahmad Ungkap Sumber Kekayaannya