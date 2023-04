Go Yoon Jung Tak Masuk Nominasi Baeksang 2023, Netizen: Kecantikan Tutup Kemampuan Aktingnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris pemain sekuel Alchemy of Souls, Go Yoon Jung dikabarkan tidak dilibatkan dalam nominasi Aktris Pendatang Baru Terbaik (Best New Actress) pada acara penghargaan bergengsi Korea Selatan, Baeksang Arts Awards 2023.

Go Yoon Jung Tidak Tembus Nominasi Best New Actress Kategori Drama

Dikutip melalui Kbizoom, tiap kategori hanya memiliki lima nominasi yang menyebabkan nama Go Yoon Jung tidak mampu masuk ke dalam daftar Best New Actress. Melansir informasi dari Soompi, pada kategori Best New Actress, lima aktris yang dinominasikan adalah Kim Hieora (The Glory), Noh Yoon Seo (Crash Course in Romance), Lee Kyung Sung (My Liberation Notes), Joo Hyung Young (Extraordinary Attorney Woo), dan Ha Yun Kyung (Extraordinary Attorney Woo).

Reaksi Publik saat Tahu Go Yoon Jung Tak Masuk Nominasi Baeksang 2023

Menanggapi hal tersebut, publik mengaku terkejut karena Go Yoon Jung dinilai layak untuk dinominasikan dalam kategori Best New Actress untuk penampilannya di drama Alchemy of Souls 2.

Dikutip melalui Kbizoom, penggemar dikabarkan merasa penasaran atas ketidakhadiran sang aktris di kategori Baeksang 2023. Mereka bahkan berspekulasi bahwa kecantikan yang dimiliki oleh Go Yoon Jung menutupi kemampuan aktingnya di mata para juri.

Kembali melansir Kbizoom, publik menilai bahwa Go Yoon Jung telah berhasil memenuhi tantangan dalam memerankan 4 karakter dalam Alchemy of Souls. Namun, mereka pun penasaran aspek apa yang masih belum cukup dan membuat sang aktris kalah dari kelima nominasi lainnya.

Go Yoon Jung Masuk Nominasi untuk Film Hunt

Meskipun Go Yoon Jung tidak berhasil menembus nominasi Best New Actress pada kategori drama, sang aktris berhasil menjadi salah satu nominasi pada kategori Best New Actress pada kategori film. Go Yoon Jung dinominasikan pada kategori tersebut atas perannya dalam film Hunt bersama dengan Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung.

Sementara itu, aktris lain yang menjadi lawan Go Yoon Jung dalam kategori Best New Actress adalah Kim Si Eun (Next Sohee), Kim Hye Yoon (The Girl On a Bulldozer), IU (Broker), dan Ha Yun Kyung (Gyeong Ah's Daughter).

GABRIELLA AMANDA | KBIZOOM | SOOMPI

Pilihan Editor: Bintang Alchemy of Souls 2 Go Yoon Jung Dituduh Operasi Plastik, Agensi Turun Tangan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.