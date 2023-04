Jimin BTS, Penyanyi Korea Selatan Pertama yang Tembus Kampiun Top 1 Billboard Hot 100

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS mencatatkan sejarah sebagai penyanyi Korea Selatan pertama yang berhasil meraih posisi nomor satu di chart lagu teratas Amerika Serikat, Billboard

Member BTS kelahiran tahun 1995 itu menciptakan sejarah sebagai artis solo Korea Selatan pertama yang diumumkan pada Senin, 3 April 2023.

Dalam akun Twitter resmi milik Billboard menyebutkan, "Jimin became the first solo South Korean artist to top the #Hot100 thanks to 'Like Crazy’”.

Single Like Crazy berhasil debut di nomor satu di tangga lagu Billboard Hot 100 minggu ini, menggulingkan Flower milik Miley Cyrus dari posisi puncak yang telah ditempatinya selama 8 minggu.

Lagu Like Crazy diambil dari album solo pertama Jimin yang berjudul "Face". Lagu ini adalah lagu ke-66 yang berhasil debut di posisi nomor satu di tangga lagu Hot 100 Billboard.

Billboard bukan tangga lagu sembarangan, peringkat ini sudah ada sejak tahun 1958 dan menggabungkan data dari streaming, pemutaran radio, dan penjualan dari semua genre musik.

Album "Face" yang memuat lagu Like Crazy berhasil mencapai posisi nomor dua di chart album utama Billboard, menjadikannya album dengan charting tertinggi oleh musisi solo Korea Selatan dan mengalahkan album "Indigo" milik sesama anggota BTS yakni RM, yang mencapai posisi nomor tiga pada bulan Desember.

BTS sendiri dikenal sebagai fenomena budaya K-pop terbesar Korea Selatan, dengan kemampuan bermusik di seluruh dunia.

Grup asal agensi Hybe Entertainment ini seringkali mendominasi tangga lagu sambil memberikan kontribusi besar untuk ekonomi negara. BTS juga membangun legiun penggemar global yang dikenal sebagai ARMY.

Pada tahun lalu, BTS telah berhasil meraih enam hit nomor satu di tangga lagu Hot 100 Billboard. Selain itu, ketujuh anggota boyband ini telah mencapai tangga lagu teratas dengan lagu solo mereka, seperti yang dikatakan oleh Billboard.

Sebelum BTS, rapper Korea Selatan terkenal, Psy, berhasil memuncaki posisi nomor dua di tangga lagu Hot 100 Billboard dengan lagu hit globalnya Gangnam Style pada tahun 2012.

Akan tetapi, dominasi BTS di dunia musik global telah mengukir sejarah baru untuk musik Korea Selatan, dengan Jimin menjadi artis solo pertama dari negaranya yang berhasil mencapai posisi nomor satu di chart lagu teratas AS.

BTS sendiri telah dianggap sebagai grup musik K-pop terbesar dan paling populer di dunia saat ini, namun mereka harus mengalami jeda karena kewajiban militer di Korea Selatan. Seluruh pria berusia sehat di negara ini diwajibkan untuk melayani setidaknya 18 bulan di militer, termasuk anggota BTS.

Jin, anggota tertua dari grup ini, telah mendaftar tahun lalu. Meskipun demikian, penggemar BTS tentu sabar menantikan kembalinya grup ini ke dunia musik setelah hiatus militer mereka.

