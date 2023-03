Album FACE Jimin BTS Diklaim Catat Rekor Penjualan Debut Solo Terbesar di Oricon dan Melon

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak perilisan album solo pertama Jimin BTS bertajuk FACE, anggota grup superidola BTS ini telah mengukir berbagai rekor terbaru. Dikutip melalui Allkpop, album solo pertama Jimin berhasil menggemparkan berbagai aplikasi musik dunia, seperti iTunes, Spotify, YouTube, Melon, Bilibili, dan lain sebagainya.

Jimin Dominasi Oricon

Melansir dari Yonhap News Agency, agensi yang menaungi BTS, Bighit Music mengabarkan bahwa FACE berhasil debut di peringkat pertama Oricon setelah menjual 225 ribu album di Jepang pada hari pertama perilisan. Tak hanya dari segi penjualan, melansir di Soompi, lagu Like Crazy yang tercantum dalam album FACE juga berhasil debut di peringkat pertama Oricon.

Lagu lain dari album FACE yang berjudul Set Me Free Pt. 2 menempati puncak tangga lagu Oricon di minggu sebelumnya. Menurut informasi dari Soompi, enam lagu dari album FACE berhasil menempati peringkat 10 besar Oricon. Lagu Set Me Free Pt. 2 berada di peringkat ketiga, lagu Face-off debut di peringkat empat, Lagu Like Crazy (versi Inggris) menempati peringkat lima, lagu Alone di peringkat enam, dan Interlude di peringkat tujuh.

Album Face Turut Memuncaki Aplikasi Musik Melon

Lagu Like Crazy berada di posisi delapan di kategori Melon Top 100 chart. Rekor lain dari Like Crazy diukir lewat 115 ribu pendengar (unique listener) setelah 24 jam pascarilis. Tak berhenti di sana, seluruh lagu FACE tercatat di Melon Top 100 Chart dan membuat Jimin BTS masuk ke peringkat tiga teratas sebagai artis dengan lagu paling banyak berada di Melon Top 100 Chart.

Selain itu, album FACE juga berhasil debut sebagai album solois paling besar setelah 24 rilis dengan 2 juta stream di aplikasi Melon. Melalui pencapaian ini, Jimin akan mendapatkan lempengan penghargaan di Hall of Fame Melon "Million Album".

Sementara itu dikutip dari Head Topics, Jimin juga berhasil menjadi debut terbesar di aplikasi musik Spotify. Like Crazy debut di posisi kedua kategori Global Top Song setelah mendapatkan 6 juta pendengar di hari pertama.

GABRIELL AMANDA| ALL KPOP | YONHAP NEWS AGENCY | SOOMPI | HEAD TOPICS

