Penjualan Tiket Konser Suga BTS Ludes dan Tidak Masuk Akal, ARMY Tuding Promotor Curang

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS akan melangsungkan konser bertajuk Agust D TOUR IN JAKARTA yang digelar pada 26 hingga 28 Mei 2023. Tiket penjualan konser tersebut dibuka sejak Senin, 27 Maret 2023 pukul 10 pagi hingga Selasa, 28 Maret 2023.

Popularitas BTS di Indonesia membuat tiket tersebut ludes dalam kisaran menit. Namun, ARMY, penggemar BTS mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap promotor. Menurut ARMY banyak kejanggalan dalam penjualan tiket yang merugikan mereka.

ARMY Menduga Ada Kecurangan yang Dilakukan

Dikutip melalui Twitter, pada Selasa, 28 Maret 2023 keluhan ARMY dapat dilihat melalui trending "They Are The Worst". ARMY membagikan beberapa investigasi mereka terkait kecurangan promotor. ARMY mengaku mengalami kesulitan dalam membeli tiket Agust D karena situs yang error dan kejanggalan lain.

Hal ini membuat ARMY naik pitam dan angkat suara. Artis Indonesia yang merupakan penggemar BTS, Audi Marissa turut membicarakan kejanggalan yang dialaminya dalam proses pembelian tiket konser Suga BTS. Audi Marissa menyebutkan beberapa kejanggalan yang dialaminya, yaitu tidak bisa masuk ke situs, berhasil masuk tetapi hanya layar putih, dan berhasil memilih tiket tetapi tidak bisa dipilih.

"Aku sudah suruh empat teman aku bantu war (tiket), (bersama) suami aku, (dan) aku sendiri, sampai kemarin aku tuh sempat jastip war juga tapi enggak dapat. Yaudahlah," tulisnya di akun Twitter pribadinya.

Dugaan Ada Akses Orang Dalam dan Calo Konser Suga BTS

Kejanggalan tersebut membuat ARMY mengumpulkan bukti kemungkinan kecurangan dilakukan menggunakan koneksi atau calo. Menurut unggahan akun Twitter (@mypolarius_****), praktik calo betul terjadi dan mereka menuntut promotor acara untuk mengambil tindakan hukum.

"Lihat ini. Kalau promotor tidak mengambil tindakan atau menginvestigasi orang ini, kami akan pastikan tidak akan ada artis HYBE/Bighit yang akan menggunakan jasa kalian lagi!" tulisnya pada keterangan unggahan.

Akun tersebut juga membagikan empat foto tangkapan layar dari story Instagram (@rikofima***) yang diduga merupakan calo tiket konser Agust D. Dalam unggahan story-nya, pria yang diduga calo ini menampilkan tangkapan layar berupa penjualan tiket calo, dana yang diterima, dan biaya yang dia tambahkan bagi para pembeli tiket.

BTS ARMY Kecam Tanggapan Promotor

Dugaan calo lain juga bertebaran dan ARMY memiliki kecurigaan bahwa para calo menggunakan koneksinya untuk membeli tiket. Hal ini disampaikan oleh akun penggemar (@ChocoBear****) yang membagikan tangkapan layar yang menunjukkan pesan WhatsApp dengan orang yang diduga event organizer yang bekerja sama dengan promotor.

Menanggapi isu tersebut, iMe Indonesia sebagai promotor acara memberikan klarifikasi mereka di Twitter. Mereka menyatakan tidak mengenal orang yang disebutkan. "Kami tidak tahu dan tidak memiliki koneksi dengan orang atau organizer," tulis mereka.

ARMY mengaku kecewa dan ganjal dengan respon promotor. Mereka berharap iMe Indonesia bisa mengambil tindakan dan menginvestigasi kecurangan yang terjadi.

"Respons yang sama tapi enggak ada tindakan apa-apa gitu? Kalau memang enggak ada pihak yang terlibat, harusnya sih ya bilang 'kami akan menginvestigasi dan mengambil tindakan hukum', karena pihak event organizer itu sudah jual nama kalian dengan bilang sudah dapat tiket sebelum penjualan resmi," kecam ARMY (@Rapmoarn***).

