Profil Yoo Ah In, Artis Korea yang Diperiksa Karena Obat-Obatan Terlarang

TEMPO.CO, Jakarta - Nama aktor papan atas Korea Selatan, Yoo Ah In, kini tengah menjadi perbincangan publik karena tersandung masalah penyalahgunaan narkoba. Aktor kelahiran 1986 itu disebut telah menggunakan propofol secara ilegal dan sedang diselidiki pihak kepolisian setempat.

Di Korea Selatan, penggunaan propofol hanya boleh digunakan saat akan melakukan proses pembedahan, seperti operasi. Jika digunakan diluar ketentuan, dianggap ilegal dan menyalahi aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ketika Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan mendeteksi resep propofol yang sering diberikan kepada Yoo Ah In, kasusnya pun segera dilaporkan dan sang aktor dipanggil pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Kabar mengejutkan ini pun telah dikonfirmasi oleh United Artists Agency (UAA) selaku agensi yang menaungi Yoo Ah In. Akibatnya, pemain Hellbound ini dilarang untuk pergi keluar negeri hingga proses penyelidikan selesai. Lantas, siapa itu Yoo Ah In? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Biodata Singkat Yoo Ah In

Nama lengkap: Yoo Ah In

Nama dalam Hangul:

Tempat lahir: Daegu, Korea Selatan

Tanggal lahir: 6 Oktober 1986

Agensi: United Artists Agency

Pekerjaan: Aktor

Tahun Debut: 2003

Pendidikan: Dankook University

Media sosial: @hongsick (Instagram), @seeksik (Twitter)

Tinggi badan: 179 cm

Golongan darah: A

Zodiak: Libra

Perjalanan Karir Yoo Ah In

Pada awalnya, Yoo Ah In adalah seorang remaja biasa yang lahir pada 6 Oktober 1986 di Daegu, Korea Selatan. Saat duduk di bangku SMA, dia bertemu staf agensi pencari bakat di gerbang sekolahnya. Kala itu, Yoo Ah In ditawari untuk ikut casting dan berkarir di dunia hiburan. Awalnya, orangtuanya menentang keinginannya menjadi aktor agar fokus berpendidikan. Namun, Ah In berhasil meyakinkan kedua orangtuanya dan merantau ke Seoul.

Selama merantau, Yoo Ah In pernah bekerja paruh waktu agar tidak membebani orangtuanya. Saat itu, agensinya ternyata menyiapkannya untuk debut menjadi idol, bukan aktor. Selama masa pelatihan tersebut juga, Ah In mendapat evaluasi yang membuatnya merasa tidak memiliki bakat di bidang musik.

Meski gagal menjadi seorang idol, Yoo Ah In terus berusaha agar impiannya berkarir di dunia hiburan tercapai. Akhirnya pada 2003, dia memulai debutnya dengan membintangi sebuah iklan mie. Di tahun yang sama, dia pun mendapat kesempatan untuk bermain drama pertamanya. Saat itu, Ah In bermain dalam drama Sharp sebagai mahasiswa jurusan seni lukis.

Sejak saat itu, namanya pun mulai dikenal publik dan mendapat banyak tawaran sebagai bintang iklan. Namun, popularitas tersebut membuat Ah In bingung. Dia pun kembali ke kampung halamannya untuk mencari jati diri.

Dua tahun berselang, Yoo Ah In pun kembali ke Seoul untuk menjadi seorang aktor. Dia melakukan comeback melalui film indie berjudul Boys of Tomorrow yang ditayangkan di Festival Film Internasional Busan 2006 lalu. Film ini juga sukses membawa Ah In sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik.

Hingga saat ini, Yoo Ah In masih aktif sebagai aktor Korea Selatan sebelum tersandung masalah penyalahgunaan narkotika. Dia bahkan termasuk dalam jajaran aktor eksklusif dengan bayaran tinggi karena kemampuan dan totalitasnya dalam memainkan sebuah peran.

Fakta Menarik Yoo Ah In

Berikut beberapa fakta menarik Yoo Ah In yang perlu Anda ketahui.

1. Memiliki nama asli Uhm Hong Sik, namun agensi mengubahnya karena terkesan kuno dan tidak keren. Nama Yoo Ah In pun dipilih dengan kata ‘Ah In’ yang diambil dalam bahasa Jerman, yaitu ‘ein’ yang artinya ‘satu’.

2. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dan sangat dekat sang ibu.

3. Merupakan alumni Universitas Konkuk dan Universitas Dongguk jurusan seni.

4. Menderita tumor tulang yang membuatnya dibebaskan wajib militer.

5. Pandai memasak dan pernah menunjukkan kemampuannya di acara Running Man.

6. Rajin yoga dan olahraga untuk menghilangkan gangguan kecemasan yang diderita.

7. Suka menulis dan pernah menjadi kepala editor majalah mode Tom Paper.

8. Merupakan seorang kurator dan direktur kreatif galeri seni di Studio Concrete, tempat yang dibuat agar desainer muda bisa memamerkan karyanya.

Itulah rangkuman informasi mengenai profil Yoo Ah In. semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI