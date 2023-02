Jawaban Menohok Song Hye Kyo Ketika Tampilannya Dinilai Terlalu Tua di The Glory

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Song Hye Kyo menanggapi komentar netizen yang menyebutnya tiba-tiba terlihat jauh lebih tua dalam drama The Glory. Song Hye Kyo memberikan jawaban menohok dengan menjelaskan karakter yang diperankannya, Moon Dong Eun, seorang korban bullying yang merencanakan balas dendam.

Dong Eun digambarkan memiliki kehidupan yang begitu sulit sehingga tidak masuk akal baginya untuk terlihat sangat terawat. "Karakter Dong Eun telah menjalani kehidupan yang sulit sepanjang hidupnya. Saya tidak berpikir akan masuk akal sama sekali jika dia tampil seolah-olah dia telah menerima banyak perhatian dan perlakuan," kata Song Hye Kyo saat wawancara bersama Elle Korea baru-baru ini.

Aktris 41 tahun ini sama sekali tidak keberatan dengan penilaian netizen tersebut. Ia justru mengakui kalau dirinya pasti bertambah tua, sama seperti orang lain. "Orang-orang mengatakan bahwa Song Hye Kyo juga tiba-tiba bertambah tua, tapi itu karena aku juga, tentu saja, aku sudah tua," katanya.

Song Hye Kyo Curi Perhatian di The Glory

Akting Song Hye Kyo di The Glory sangat mencuri perhatian penonton global. Bagian pertama The Glory yang tayang pada akhir Desember 2022, berhasil menduduki puncak Top 10 Netflix di berbagai negara. Lebih banyak lagi penggemar yang memuji Song Hye Kyo dan pemeran lainnya atas penampilan mereka di The Glory.

Song Hye Kyo dikabarkan menerima bayaran lebih dari 200 juta won atau sekitar Rp 2,4 miliar untuk setiap episode drama The Glory. Reporter Moonhwa Ilbo, Ahn Jin Yong baru-baru ini merilis video yang membahas deretan aktor dan aktris Korea Selatan dengan bayaran tertinggi pada 2023 di kanal YouTubenya.

"Jeon Ji Hyun dan Song Hye Kyo akan mendapatkan sekitar 200 juta won (atau Rp 2,4 miliar) per episode," katanya. Dia memperkirakan bahwa Song Hye Kyo melampaui angka 200 juta won dengan popularitas The Glory dan bakal menerima lebih banyak untuk proyek berikutnya.

The Glory Part 2 akan tayang pada Jumat, 10 Maret 2023. The Glory Part 2 adalah penggambaran yang indah tentang penghancuran para pelaku kekerasan sekolah yang dipimpin oleh Yeon Jin, saat mereka satu per satu jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh Dong Eun.

