Berpisah dengan Aldila Jelita, Indra Bekti: Ini Jalan Terbaik untuk Kesehatanku Juga

TEMPO.CO, Jakarta - Indra Bekti akhirnya buka suara ke publik terkait perpisahannya dengan sang istri, Aldila Jelita. Bekti yang masih terus menjalani pemulihan setelah operasi pecah pembuluh darah di otak, mengungkapkan perpisahannya ini merupakan jalan terbaik untuk mereka berdua dalam segala aspek.

MC kondang Indonesia yang dikenal lewat program Ceriwis tersebut mengutarakan bahwa keputusan ini sudah bulat dipilih oleh kedua belah pihak. "Ini mungkin jalan yang terbaik untuk kesehatan aku juga, supaya tidak terlalu stres," tutur Indra Bekti saat menjadi bintang tamu di acara Brownis Trans TV, Selasa, 28 Februari 2023.

Indra Bekti Menangis

Dalam memberikan klarifikasi di program Brownis Trans TV, Indra Bekti meneteskan air mata. Bekti mengakui bahwa sebetulnya ia tidak ingin hal ini terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. "Sebenernya ini enggak pengen terjadi gitu, ya. Kita udah bangun sama-sama kan gitu intinya," katanya dengan suara yang bergetar.

Bekti juga menjelaskan bahwa dia tidak menyangka perpisahan ini akan terjadi dalam hidupnya. Dirinya mencoba mengikhlaskan, meskipun tetap tepikirkan soal anak. "Enggak kebayang ini terjadi sama kehidupan aku sih gitu. Mungkin ini yang terbaik untuk hidup aku. Enggak, aku sama sekali enggak pengen ini sebenarnya terjadi. Kasihan anak-anak pastinya. Engga kebayang lah intinya dalam sejarah hidup aku ini kayak gini loh, tapi ya sudahlah. This is it...." katanya.

Sahabat Indy Barends ini juga mengungkapkan bahwa keputusan pisah diambil supaya mencegah tindakan yang akan saling menyakiti jika diteruskan. "Kita sebenarnya memang baik-baik aja semuanya, untuk lebih baik lagi kita seperti ini dulu lah. Kita ketemu dulu sama Milano sebagai pengacara, gimana untuk keputusannya, dibicarakanlah ya. Akhirnya seperti ini keputusannya, untuk mungkin lebih baik lagi daripada saling mungkin menyakiti ya, kita engga pernah tahu," katanya.

Pesan Indra Bekti untuk Anak

Indra bekti juga menyampaikan pesannya kepada kedua anaknya. Bekti berharap kedua anak perempuannya dapat sabar, terus menyayangi kedua orang tua, dan berharap tidak dilupakan. "Jangan lupain juga ayah, ya. Karena ayah butuh energi dari kalian. Kalian lah yang luar biasa buat ayah," ceritanya sambil menangis.

