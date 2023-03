Lebih Dekat dengan Kim Young Kwang: Drama dan Film Populer yang Dibintanginya

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Young Kwang merupakan aktor populer yang lahir pada 11 Januari 1987 dan memulai karirnya sebagai seorang model sejak 2007. Hingga setahun kemudian, Kim Young Kwang debut ke dunia peran sebagai Young Woong dalam Worlds Within pada 2008.

Sejak saat itu, namanya mulai dikenal publik dan membintangi drama Korea lainnya seperti Sweet Stranger and Me, Pinocchio, The Secret Life of My Secretary, Hello Me!, Somebody, dan lainnya. Debut sejak usia 20 tahun, membuat Kim Young Kwang mengeksplorasi beragam karakter peran, mulai dari yang karismatik, pria kuat yang sadis, lembut, hingga sensitif.

Saat ini, drama baru Kim Young Kwang yang berjudul Call It Love telah tayang di Disney+ sejak 22 Februari 2023. Drama balas dendam berujung cinta dengan genre romansa sentimental berjumlah 16 episode, menempatkannya sebagai Han Dong Jin. Ia berpasangan dengan Lee Sung Kyung. Berikut drama dan film yang dibintangi Kim Young Kwang.

Lee Sung Kyung dan Kim Young Kwang membintangi drama Korea Call It Love. Foto: Instagram/@disneypluskr

1. Drama Korea Somebody (2022)

Dalam drama Korea Somebody, Kim Young Kwang berperan sebagai Seong Yoon Oh. Somebody mengisahkan seorang pembuat aplikasi kencan bernama Somebody dan teman-temannya. Suatu ketika mereka terjerat kasus pembunuhan dan kejahatan yang melibatkan aplikasi kencan tersebut. Aplikasi itu telah disalahgunakan oleh seorang psikopat untuk mengincar para korban-korbannya.

2. Film A Year-End Medley (2021)

Dalam film A Year End Medley, Kim Young Kwang berperan sebagai Seung Hyo. Film ini menceritakan kisah cinta orang-orang di sebuah hotel sebelum pergantian malam tahun baru. Menariknya, film ini disajikan dengan 8 kisah cinta berbeda dan menghangatkan mulai dari romansa remaja, bromance, cinta yang datang terlambat, hingga hopeless romantic yang cukup menyedihkan.

3. Drama The Secret Life of My Secretary (2019)

Drama Korea The Secret Life of My Secretary, Kim Young Kwang berperan sebagai Do Min Ik yakni sang pemeran utama. Do Min Ik merupakan seorang bos yang mengalami gangguan dalam mengingat dan mengenali wajah seseorang. Hingga ia memiliki sekretaris bernama Jung Gal Hee yang membantunya, namun Jung Gal Hee merasa jika dirinya sedang menjalani kehidupan ganda saat bosnya seringkali mengira dirinya adalah orang lain.

4. Film Broker (2018)

Film Broker yang tayang pada 2018 ini menempatkannya sebagai Choi Sang Min. Film menarik ini menceritakan seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan. Namun ternyata wanita tersebut anak dari Menteri Kehakiman. Sebab itulah kasus ini ditangani oleh pengacara bertangan dingin dan terkenal cerdik hingga bisa membuat masalahnya menjadi semakin rumit.

5. Film On Your Wedding Day (2018)

On Your Wedding Day merupakan film Korea terpopuler yang diperankan oleh Kim Young Kwang sebagai Woo Yeon. Film ini mengisahkan cinta persahabatan selama sepuluh tahun dari masa remaja hingga dewasa namun tidak bisa bersama, karena pada akhirnya Seung hee akan menikah dengan orang lain dan Woo Yeon tetap datang di pernikahan itu. Film ini mengajarkan tentang arti cinta sejati dan kesetiaan yang super relatable.

6. Drama Korea Pinocchio (2015)

Kim Young Kwang berperan sebagai Seo Bum Jo dalam drama Korea Pinocchio. Drama ini mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Ki Ha Myung yang hidup bahagia bersama orang tua dan kakaknya. Namun suatu ketika, sang ayah yang bernama Ki Ho Sang yakni kapten regu pemadam kebakaran meninggal akibat ledakan pabrik saat melakukan upaya penyelamatan bersama dengan anak buahnya.

7. Drama Korea Good Doctor (2013) Han Jin-Wook

Good Doctor merupakan drama Korea yang membuat nama Kim Young Kwang populer. Dalam drama ini ia berperan sebagai Han Jin Wook. Good Doctor mengisahkan seorang dokter spesialis bedah anak bernama Park Shi-on yang menderita savant syndrome.

Syndrome tersebut ternyata mampu membuat mental Park Shi-on seperti anak berumur 10 tahun dan membuatnya tidak memiliki teman satupun. Hingga suatu ketika Park Shi-on bertemu dengan Dokter Choi yang membuatnya berhasil menjadi dokter bedah, serta bertemu dengan dokter Yeon seo yang mampu membuat hidup Park Shi-on menjadi lebih berwarna.

Itu dia beberapa drama dan film populer yang dibintangi Kim Young Kwang hingga bisa bersinar dan menjadi aktor terkenal saat ini.

NUR QOMARIYAH

