Mengenal Kim Young Kwang, Pemeran Psikopat dalam Drakor Somebody

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Young Kwang berperan sebagai psikopat dalam drama Korea atau drakor Somebody genre thriller. Drama serial itu menceritakan tentang seorang psikopat melalui aplikasi kencan harus berakhir dalam kejadian pembunuhan tragis.

Profil Kim Young Kwang

Kim Young Kwang lahir pada 11 Januari 1987. Ia aktor dan model Korea Selatan. Ayahnya seorang veteran Perang Vietnam yang meninggal saat Kwang masih sekolah dasar, dilansir The Chosunilbo. Berkat ayahnya yang merupakan veteran Perang Vietnam, Kim hanya diminta untuk mendaftar wajib militer selama enam bulan sebagai tentara layanan publik. Ia pernah wajib militer dimulai pada 12 Desember 2013 berakhir pada Juni 2014.

Kim memulai kariernya menjadi model untuk desainer ternama, seperti Alexander McQueen, Vivienne Westwood, dan Etro. Pada 2008, ia menjadi model Asia pertama yang diundang untuk tampil dalam acara Dior Homme. Masih pada tahun yang sama, Kim juga terjun dalam dunia akting.

Debut pertamanya menghiasi layar drama tampil dalam Good Doctor di KBS2. Nama Kim secara perlahan mulai melambung dan membintangi beberapa drama yang kebanyakan bergenre romantis dan komedi.

Pada 2012, Kim membintangi film aksi komedi, Runway Cop. Pada 2014, Kim bermain dalam drama percintaan remaja, Hot Young Bloods. Kim juga tampil dalam drama Plus Nine Boys dan Pinocchio. Berkat keahliannya dalam bermain peran, ia pun menerima penghargaan New Star dalam SBS Drama Award. Perannya sebagai Seo Beom-jo di Pinocchio.

Pada 2017, ia untuk pertama kalinya membintangi drama thriller, The Guardians. Satu tahun kemudian, ia kembali lagi untuk bermain dalam film romantis, On Your Wedding Day bersama Park Bo-young. Penampilannya dalam film ini berhasil membuatnya mendapat penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik dalam Baeksang Arts Awards. Pada akhir 2018, ia berperan dalam drama misteri, Room No. 9 yang tayang di tvN.

Mengutip JTBC, pada Mei 2019, Kim juga membintangi drama komedi romantis The Secret Life of My Secretary. Pada 2021, ia membintangi film Mission: Possible dengan Lee Sun-bin. Pada tahun yang sama, ia membintangi drama Hello, Me! bersama Choi Kang-hee yang bergenre komedi romantis fantasi.

Kim Young Kwang bersahabat dengan Lee Soo Hyuk. Kwang juga berteman dekat dengan model yang kini sudah menjadi aktor, yaitu Kim Woo Bin, Hong Jong Hyun, dan Sung Joon. Mereka pun diberi julukan Model Avengers oleh para penggemarnya.

