Perjalanan Karier Lee Je Hoon Sebelum Taxi Driver 2, Pernah Pindah Kuliah Demi Akting

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Je Hoon, aktor pemeran Kim Do Gi dalam Taxi Driver 2 berhasil mencuri perhatian para penonton. Sebagai driver taxi yang jago bela diri, karakter Kim Do Gi yang cool, berani, dan cerdas selalu bersikap baik serta berempati ke para korban kejahatan karena pernah berada di posisi yang sama.

Mantan pasukan khusus Korea yang beralih jadi pembasmi kejahatan ini diperankan dengan baik oleh Lee Je Hoon. Aktor Korea Selatan kelahiran 4 Juli 1984 ini memang dikenal andal memerankan berbagai karakter.



Perjalanan Karier Lee Je Hoon

Lee Je Hoon Pindah Kuliah dari Korea University Demi Akting

Jika dalam drama dan film, Lee Je Hoon terlihat cerdas, ternyata itu bukan sekadar akting. Penggemar G-Dragon ini memang cerdas sejak masa sekolah. Dia berhasil menembus Korea University, universitas terbaik Korea Selatan dan mengambil jurusan yang cukup rumit, Biotechnology.

Namun, Lee Je Hoon tidak kuliah di sana hingga selesai setelah menyadari kalau ingin mengejar karier sebagai aktor. Akhirnya, dia keluar dari Korea University dan pindah ke Korea National University of Arts, jurusan School of Drama. Sejak saat itu, Lee Je Hoon fokus mengasah kemampuan aktingnya agar bisa sukses masuk ke dunia perfilman dan drama.

Lee Je Hoon debut berakting pada 2007 dengan berperan di film pendek, They Live by Night. Dia memilih memulai karier aktornya dengan bermain di banyak film pendek terlebih dahulu. Makanya, sejak 2007 hingga 2010, Lee Je Hoon sudah berperan di 18 film pendek. Selain itu, dia juga berperan sebagai cameo di beberapa film komersil, seperti menjadi pembuat hanbok di film The Servant (2010).

Kegemaran Lee Je Hoon Menonton Film

Salah satu pendorong Lee Je Hoon untuk mengejar karier di akting adalah karena dia sangat suka menonton film. Dalam wawancaranya dengan Esquire Korea, Lee Je Hoon cerita kalau sejak kecil dia memang sudah hobi menonton film. Bahkan saat remaja ada toko rental video di dekat rumahnya yang sering sekali dia kunjungi untuk meminjam video film sampai disangka pegawai oleh pengunjung lainnya.

Saat ditanya kenapa suka sekali menonton film, dalam acara variety show Traveler, Lee Je Hoon berkata kalau film memberinya banyak pengalaman. “Di waktu luang, biasanya orang-orang akan melakukan hobi untuk menambah pengalaman dan pengetahuan baru. Sayangnya, aku tidak punya hobi khusus, namun aku merasa mendapat pengalaman saat menonton film. Apalagi di saat mood sedang jelek, aku menonton film yang bagus, rasanya semangatku langsug bangkit lagi,” ungkap Lee Je Hoon.

Lee Je Hoon Dikenal sebagai Aktor Segala Genre



Kelebihan dari Lee Je Hoon sebagai seorang aktor adalah dia bisa berperan di berbagai genre film dan drama. Mulai dari action, thriller, drama romantis, sci-fi, misteri, hingga komedi. Penonton bahkan tidak menyangka kalau dia adalah orang yang sama muncul di film dan drama berbeda. Hal tersebut karena Lee Je Hoon bisa mendalami karakternya dengan baik.

Misalnya saja, Lee Je Hoon pernah berperan sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar nenek-nenek tetangganya di film I Can Speak (2017). Dia juga kemudian berakting sebagai CEO yang bisa menjelajah waktu di drama Tomorrow, with You (2017). Berperan sebagai pegawai bandara yang misterius tapi romantis di drama Where Stars Land (2018) juga bukan hal yang masalah baginya.



Penghargaan Lee Je Hoon



Setelah mulai bermain di film komersil, Lee Je Hoon mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Dan, semua keahliannya itu berhasil membawanya mendapat banyak penghargaan. Penghargaan pertama yang didapat Le Je Hoon adalah Best New Actor dari Blue Dragon Film Awards, KOFRA Film Awards, Korean Culture and Entertainment Awards, dan Grand Bell Awards untuk perannya di film Bleak Night (2010). Setelah itu berbagai penghargaan mengalir ke tangannya.

Ada penghargaan Best New Actor dari Buil Film Awards dan Korean Association of Film Critics Awards untuk perannya di The Front Line (2011). Top Excellence Award, Actor in a Serial Drama dari SBS Drama Awards untuk drama Secret Door (2014), Best Actor in a Music Film dari Jecheon International Music & Film Festival untuk film My Paparotti (2014), Popular Star Award dari Korea Film Actors Association untuk Phantom Detective (2016), Popularity Award, Actor dari Golden Cinema Film Festival untuk film I Can Speak (2017). Penghargaan yang termasuk besar adalah Best Actor dari Asia Contents Awards untuk perannya di Move to Heaven (2021).

