7 Fakta Menarik Lee Je Hoon, Bintang Taxi Driver 2, akan Jumpa Fans di Jakarta Bulan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Je Hoon merupakan aktor populer kelahiran 1984 yang mengawali kariernya melalui film indie. Sejak mengetahui passion dirinya, dia akhirnya berusaha untuk terjun ke dunia akting dengan meninggalkan kuliahnya di jurusan bioteknologi Universitas Korea dan pindah ke Korea National University of Arts. Lee Je Hoon mengenyam pendidikan selama empat tahun mulai dari 2006 hingga 2010.

Bulan depan, Lee Je Hoon akan menggelar Fan Meeting di Jakarta. Penggemar dapat berkesempatan melihatnya dan mungkin diajak naik ke atas panggung dengannya. Ia dijadwalkan menggelar Fan Meeting pada Ahad petang, 19 Maret 2023 di Ballroom Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Aktor populer yang memulai debut dari 2007 ini kerap kali menarik perhatian publik karena proyek dibintanginya selalu populer dan mendapatkan rating tinggi. Lebih dari 25 penghargaan dan berbagai macam festival film juga telah ia terima selama berkarir dalam industri perfilman ini. Untuk itu mari simak profil dan fakta terbaru Lee Je Hoon beserta film dan drama Korea yang dibintangi selama ini.

Profil Aktor Lee Je Hoon

- Nama: Lee Je-Hoon

- Hangul:

- Lahir: 4 Juli 1984

- Golongan Darah: B

- Zodiak: Cancer

- Tempat Lahir: Seoul

- Tinggi Badan: 176 cm

- Berat Badan: 65 kg

- Hobi: Mengoleksi CD dan piringan hitam

- Facebook: saram.leejehoon

- Instagram: leejehoon_official

7 Fakta Menarik Lee Je Hoon

Lee Je Hoon. Foto: Instagram/@leejehoon_official.

1. Pecinta Mi Goreng

Melalui sebuah acara radio, sang MC bernama Lee Dong Hwi menanyakan makanan favorit Lee Je Hoon dan ia menyebutkan mi goreng Indonesia. Menurutnya mi goreng Indonesia, yang diperolehnya saat dikirimi fans, merupakan makanan paling enak, hingga rasanya memakan satu bungkus saja tidak cukup.

2. Sempat Menjadi Sutradara

Bukan hanya jago akting, Lee Je Hoon ternyata pernah menjadi seorang sutradara dalam film berjudul Unframed yang dirilis pada Desember 2021. Film garapan Lee Je Hoon ini dibintangi aktor populer bernama Jung Hae In.

3. Duta Kehormatan Bandara Incheon

Lee Je Hoon dinobatkan sebagai Duta Kehormatan Bandara Incheon pada 2018, setelah ia berperan sebagai seorang pegawai bandara dalam drama Where Stars Land.

4. Memiliki Suara Emas

Lee Je Hoon ternyata memiliki suara yang indah. Dalam film My Paparotti, ia berperan sebagai Lee Jang Ho, anak muda yang ingin meraih cita-cita sebagai penyanyi opera. Sebab itu, hampir semua adegan di film ini menyajikan keindahan suaranya.

5. Pindah Kuliah Demi Karier

Awalnya Lee Je Hoon menempuh pendidikan di Korea University jurusan Bioteknologi. Namun, karena dia ingin fokus terhadap kariernya di dunia seni peran maka ia memutuskan untuk pindah ke School of Drama, Korea University of Arts.

6. Lee Je Hoon Berani Mengambil Peran Menantang

Lee Je Hoon merupakan aktor yang dikenal berani memilih peran dalam sebuah film. Seperti dalam film Just Friends pada 2009 ia berperan sebagai homoseksual dan melakukan adegan ranjang dengan lawan mainnya bernama Yeon Woo Jin. Lee Je Hoon juga sempat memerankan film erotis seperti The Servant dan Finding Mr Destiny. Setelah tampil sebagai pemuda kalem di Tomorrow with You, ia menyublim menjadi preman di Move to Heaven.

7. Sudah Tenar Sebelum Wamil

Lee Je Hoon telah menjalani wajib militer pada 2012 lalu hiatus agar bisa mengabdi dan menjadi warna negara yang baik. Namun, sebelum pergi wamil namanya sudah terkenal di mana-mana karena film dan drama yang dia mainkan selalu berhasil meraih popularitas dan rating tinggi. Lee Je Hoon berhasil masuk sebagai terbaik dalam film Architect 101 dan drama Fashion King.

Daftar Film yang dibintangi Lee Je Hoon

1. Run Away | Talju (2022) berperan Im Kyu-Nam

2. Collectors | Dogool (2020) sebagai Kang Dong-Goo

3. Time to Hunt | Sanyangui Shigan (2020) sebagai Joon-Seok

4. I Can Speak (2017) sebagai Park Min-Jae

5. Anarchist from Colony | Parkyeol (2017) sebagai Park Yeol

6. Phantom Detective | Tamjung Honggildong: Sarajin Maeul (2016) sebagai Hong Gil-Dong

7. My Paparotti | Paparoti (2013) sebagai Jang-Ho (Anak sekolah)

8. An Ethics Lesson | Boonnoui Yoonrihak (2013) sebagai Policeman Jung -Hoon

9. Ghost Sweepers | Jeomjaengyideul (2012) berperan Shaman Suk-Hyun

10. Architecture 101 | Geonchukhakgaeron (2012) menjadi Seung-Min (Masa lalu)

11. The Front Line | Gojijeon (2011) memerankan Shin Il-Young

12. Bleak Night | Pasuggun (2011) sebagai Gi-Tae

13. Finding Mr. Destiny | Kim Jong-Ok Chatgi (2010) sebagai Woo-Hyung

14. Be With Me | Gwi (2010) berperan Kim Se-Young (segment "Tarot 3. The Unseen")

15. The Influence | Inpulrueonseu (2010) sebagai King Soonjong

16. Just Friends? | Chingu sai? (2009) sebagai Seok-Yi

17. The Pit and the Pendulum | Yaktal Jadeul (2009) memainkan Sang-Tae (muda)

Daftar Drama Korea yang dibintangi Lee Je Hoon

1. Taxi Driver 2 | Mobeomtaxi 2 (SBS / 2023) berperan Kim Do-Ki

2. One Dollar Lawyer | Cheonwonjjari Byeonhosa (SBS / 2022) sebagai Lee Je-Hoon (ep.6)

3. Move To Heaven | Move To Heaven: Naneun Yoopoomjungrisaibmida (Netflix / 2021) sebagai Cho Sang-Gu

4. Taxi Driver | Mobeomtaxi (SBS / 2021) memainkan Kim Do-Ki

5. Hot Stove League (SBS / 2019-2020) sebagai CEO dari PF Company (ep.16)

6. Where Stars Land | Yeowoogakshibyeol (SBS / 2018) memainkan Lee Soo-Yeon

7. Tomorrow With You | Naeil Geudaewa (tvN / 2017) memainkan Yoo So-Joon

8. Signal (tvN / 2016) sebagai Park Hae-Young

9. Secret Door | Bimilui Moon (SBS / 2014) menjadi Lee Sun (Crown Prince Sado)

10. Fashion King | Fashion Wang (SBS / 2012) sebagai Jung Jae-Hyuk

11. Three Sisters | Sejamae (SBS / 2010) berperan Kim Eun-Kuk

Itu dia 7 fakta menarik Lee Je Hoon beserta profil, daftar drama, dan daftar film yang wajib direkomendasikan dan ditonton untuk mengisi waktu luang di saat akhir pekan.

NUR QOMARIYAH (CW)

