Josh Groban Genap 41 Tahun: Ini Deretan Lagu Hits Wajib Dengar

TEMPO.CO, Jakarta -Dikutip dari chaospin.com dengan judul “The 10 Best Josh Groban Songs of All-Time” penyanyi dan penulis lagu Josh Groban pertama kali muncul di panggung musik ketika remaja pada tahun 1997, para pendengar dari seluruh dunia terpesona oleh bakat vokalnya. Terlahir dengan nama Joshua Winslow Groban pada tanggal 27 Februari 1981, ia dibesarkan di Los Angeles, California, di sebuah rumah tangga Kristen.

Ketika Groban masih muda ia sudah tampil di televisi dan menampilkan musik di tingkat profesional. Meskipun sudah terkenal sebagai penyanyi berbakat, Groban masih kuliah dengan harapan bisa belajar teater musikal. Namun, dia keluar dari kampus pada tahun 1997 setelah ditawari kontrak rekaman.

Baca Juga: Cina Murka Pesawat AS Terbang Melintasi Selat Taiwan

Josh Groban sudah banyak berubah, ia yang awalnya pemuda sederhana yang dengan cepat menjadi bintang di seluruh dunia. Hampir semua orang pernah mendengar nama Josh Groban, terutama di kalangan komunitas Kristen.

X

Sejauh ini, Groban telah menjual lebih dari 20 juta rekaman album selama 24 tahun kariernya yang masih terus berlanjut sebagai artis solo. Portofolio diskografi Josh Groban memiliki total sembilan album studio, empat album, dua album kompilasi, dan 33 single yang sejauh ini telah ia rilis. Berikut deretan lagu Josh Groban yang populer.

You Raise Me Up

Lagu yang paling sering diputar dan populer dari Josh Groban adalah You Raise Me Up, yang berasal dari album keduanya Closer. Album itu sendiri dirilis pada 11 November 2003, dan sejak saat itu telah meraih 5 kali Sertifikasi Platinum dari RIAA, 4 kali Sertifikasi Platinum dari Music Canada, dan satu Sertifikasi Platinum dari ARIA. Sertifikasi Emas juga telah diterima, yaitu dari BPI, IRMA, dan RIANZ.

Sedangkan untuk singlenya, telah mendapatkan Sertifikasi Platinum RIAA. Saat ini, ini berarti lebih dari 6 juta kopi album ini telah terjual, terbukti sebagai yang paling sukses secara komersial yang pernah diproduksi oleh artis ini. Ini juga termasuk singel You Raise Me Up yang sejauh ini menjadi singel terlarisnya.

Believe

Single Josh Groban Believe berasal dari album keduanya Closer. Selain menjadi hit nomor satu di tangga lagu Adult Contemporary Billboard AS pada tahun 2004, lagu ini juga menjadi bagian dari soundtrack film The Polar Express yang dirilis pada tahun yang sama.

Brave

Dari album 2013 All That Echos adalah single Brave, yang menduduki posisi 12 di Billboard Adult Contemporary AS dan juga posisi ke-64 di UK Singles Chart. Brave sebenarnya dirilis sebagai single utama pada tahun 2012, tepat sebelum album ini dirilis. Lagu favorit penggemar ini dianggap sebagai salah satu lagu Groban yang paling mengangkat semangat ketika menghadapi masa-masa sulit.

YOLANDA AGNE

Pilihan editor :

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.