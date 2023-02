Mengenal Im Siwan, Terbaru Ia Membintangi Film Unlocked

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Korea Selatan Im Siwan mengaku lebih nyaman menjadi aktor dibandingkan penyanyi idola. Anggota boyband Korea, ZE:A itu mengungkapkan idola dan aktor sangat berbeda

"Ketika lampu kamera menyala itu merupakan tanda. Sebagai seorang idola, aku harus melihat ke arah kamera. Tanpa melewatkan sedikit kesempatan, aku harus menatap seperti ini," tuturnya sambil menunjukkan ekspresi mukanya ke kamera melalui program Yoo Quiz on the Block.

Terbaru, Im Siwan berakting untuk film Unlocked , genre thriller yang melacak insiden seorang karyawan perusahaan biasa bernama Na Mi (Chun Woo Hee). Semenjak ponselnya hilang, karyawan itu mulai terancam selama hidupnya. Sebab, ponsel tersebut berisi semua informasi pribadi. Filmitu sudah tayang di Netflix sejak 17 Februari 2023.

Mengutip Soompi, dalam Unlocked, Im Si Wan berperan sebagai Jun Yeong, seseorang yang mengambil ponsel Na Mi, mulai menggali informasi dan merampas kehidupan sehari-harinya.

Profil Im Siwan

Pemilik nama asli Yim Woong Jae yang terkenal Im Siwan lahir di Busan, pada 1 Desember 1988 di Busan Penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan ini secara mengubah nama dari Woong Jae menjadi Si Wan sebelum debut dalam dunia hiburan. Ia pernah menempuh pendidikan di Busan Gudeok High School, Busan National University, University of East Broadcasting Arts, dan Woosong Information College, seperti dilansir Newsen.

Mulanya Siwan masuk dunia hiburan menjadi penyanyi melalui perekrutan yang dilakukan Star Empire sebagai trainee ketika menghadiri Festival Lagu Chin Chin di Busan. Ia berlatih selama tiga tahun, kemudian bergabung dalam grup yang beranggotakan sembilan orang dengan nama Children of Empire.

Pada 2009, grup ini mulai melakukan pertunjukan gerilya di seluruh negeri. Satu tahun kemudian, grup ini memulai debutnya dengan EP mereka, Nativity. Siwan juga menjadi bagian dari anggota subunit boy group, ZE:A-Five, dilansir Korea JoongAng Daily.

Mengutip Osen, selama berkarier sebagai penyanyi suara, Siwan memulai debutnya menjadi aktor melalui drama sejarah Moon Embracing the Sun pada 2012. Berkat drama itu, karier Si Wan di bidang akting makin menanjak.

Pada 2013, ia membintangi film drama The Attorney. Ia berperan sebagai aktivis mahasiswa muda. Siwan pun berhasil memenangi Aktor Pendatang Baru Terbaik di Max Movie Awards dan Marie Claire Film Festival, dilansir Naver.

Pada 2014, Siwan membintangi dua serial drama, yaitu Triangle dan Misaeng: Incomplete Life. Ia juga menerima Penghargaan Keunggulan dalam akting di Penghargaan Bintang APAN ke-4, penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Penghargaan Penyiaran TV Kabel ke-9, dan Penghargaan Seni Baeksang ke-51. Dua tahun kemudian, ia mengambil peran utama layar lebar pertamanya dalam film drama A Melody to Remember dan dalam drama web Cina-Korea Selatan My Catman.

Ia semakin sering membintangi beberapa film, seperti One Line (2017), The Merciless (2017), The King in Love (2017), Hell is Other People (2019), Boston 1947 (2019), Emergency Declaration (2020), Run On (2020), dan Tracer (2022).

