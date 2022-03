Im Siwan Donasi dan Pesan Hotel Sebulan Tanpa Ditempati Demi Bantu Warga Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Im Siwan memberikan donasi dan memesan kamar penginapan selama satu bulan untuk membantu warga Ukraina yang terdampak invasi Rusia. Im Siwan mendonasikan 20 juta won atau setara dengan Rp 236 juta untuk pengungsi Ukraina.

Melansir dari News1, Im Siwan mengunggah tangkapan layar pemesanan penginapan melalui aplikasi di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 4 Maret 2022. Menurut rincian reservasi tersebut, anggota dari boyband ZE:A ini melakukan reservasi untuk dua kamar dengan empat tempat tidur di Kyiv selama sekitar satu bulan dari 7 Maret hingga 4 April 2022.



Dalam tangkapan layar tersebut terlihat sebuah pesan yang dikirim ke pihak penginapan. "Halo, saya telah memesan kamar selama sebulan dan tentu saja saya tidak akan pergi. Saya harap Anda dan orang-orang Kyiv tetap aman," demikian pesan yang ditulis oleh Im Siwan.

Diketahui, Im Siwan memberikan sumbangan sebesar 20 juta won atau Rp 236 juta untuk pengungsi Ukraina melalui Kedutaan Besar Ukraina di Korea Selatan.

Agensi Im Siwan, PLUM A&C telah mengkonfirmasi kabar ini. Im Siwan tergerak ketika mengetahui adanya kampanye dengan metode memberikan donasi kepada penduduk setempat dengan membuat reservasi hotel di Ukraina melalui aplikasi reservasi akomodasi, dan kemudian membayar biaya akomodasi tanpa ditempati.

"Im Siwan baru-baru ini melihat kampanye Airbnb untuk para pengungsi dan berpikir itu adalah hal yang baik, jadi dia bergabung," kata seorang perwakilan dari PLUM A&C.

Im Siwan dikenal sebagai salah satu anggota dari grup idola ZE:A dan aktor melalui drama Hell Is Other People, The King in Love, Misaeng, The Moon That Embraces the Sun, dan Run On. Saat ini Im Siwan membintangi drama Tracer yang mulai tayang perdana pada Jumat, 18 Februari 2022.

Im Siwan pernah mendonasikan seluruh gaji yang diterimanya selama wajib militer untuk sebuah sekolah dasar Hyochon di Yangju, Provinsi Gyeonggi pada 2019. Im Siwan juga pernah menyumbangkan 20 juta won kepada Hope Bridge (Asosiasi Bantuan Bencana Korea) setelah kebakaran terjadi di Provinsi Gangwon untuk membantu menyediakan biaya rekonstruksi bagi mereka yang terkena dampak.

