Mengenal Jungwoo, Anggota NCT yang Berulang Tahun Hari ini

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu member dari grup K-Pop NCT berulang tahun hari ini, Minggu, 19 Februari 2023 yakni Jungwoo, yang bernama asli Kim Jungwoo.

Profil Jungwoo NCT

Lahir pada tahun 1998, sebelum debutnya sebagai idol, Jungwoo sempat menjadi model pada video musik milik seniornya, yakni Yesung Super Junior.

Sebelum menjadi anggota NCT, ia diperkenalkan sebagai member dari SM Rookies pada tahun 2017. SM Rookies sendiri ialah program trainee atau pelatihan dari agensi SM Entertainment untuk menciptakan calon-calon penyanyi anggota boy group dan girl group.

Dua tahun sejak grup NCT terbentuk, tepatnya pada tahun 2018 Jungwoo akhirnya masuk bersamaan dengan personel lainnya. Wong Yukhei atau Lucas yang berasal dari China menemani jungwoo pada debut mereka yang bersamaan di lagu “Boss” pada unit NCT U.

Pada unit tersebut, Jungwoo juga ditemani member lainnya yang telah lebih dulu debut, yaitu ada Taeyong, Mark, Doyoung, Jaehyun, dan Winwin.

Kemudian pada tahun yang sama, Jungwoo diperkenalkan sebagai anggota tetap dari unit NCT 127. Dengan masuknya ia sebagai member baru, maka unit tersebut memiliki anggota sebanyak 10 orang.

Setahun setelah debutnya, Jungwoo harus beristirahat dari kegiatannya sementara karena masalah kesehatan. Dilansir dari Soompi.com, pihak SM Entertainment menyebutkan dalam pernyataan resminya, “Jungwoo is currently resting due to health reasons”.

Jungwoo pun kembali beraktivitas di NCT setelah 5 bulan hiatus. Kembalinya lelaki yang melalui masa trainee selama 3 tahun ini ditunjukkan dalam come back NCT 127 pada lagu Dreams Come True.

Selain aktif di grup NCT, pria bernama asli Kim Jungwoo ini juga pernah menjadi MC pada acara musik Show! Music Core dan dipasangkan bersama Lee Know dari Stray Kids dan Minju dari IZ*ONE.

Hal Menarik tentang Jungwoo

Pria berusia 25 tahun itu merupakan pribadi yang aktif dan enerjik. Ia juga salah satu di antara member NCT yang memiliki bakat alami dalam menjadi komedian. Hal ini dapat dilihat dari caranya berinteraksi dengan anggota lainnya di berbagai acara ragam milik NCT seperti misalnya NCT Life.

Lahir di Sanbon-dong, Gunpo, Korea Selatan, Jungwoo memiliki golongan darah AB dengan zodiak Pisces. Banyak fans beranggapan Jungwoo merupakan member yang kocak karena golongan darahnya AB, sama dengan Haechan.

Jungwoo juga diketahui telah lulus dari salah satu sekolah teknik di Seoul, yakni Jeil Technical High School, Gimpo. Fakta mengenai pendidikannya ini mencengangkan banyak fans dan non-fans, pasalnya mereka menganggap kepribadiannya tidak cocok dengan profesi sebagai teknisi.

Hingga sekarang, Jungwoo masih terus aktif di grup NCT dan baru saja merilis lagu bertajuk “Ay-Yo” 2 pekan yang lalu. Jika penasaran dengan keseharian Jungwoo, ia aktif di akun instagramnya, @sugaringcandy.

PUTRI SAFIRA PITALOKA

