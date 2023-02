Mengenal Jaehyun NCT dan Deretan Fakta Menarik tentang Dia

TEMPO.CO, Jakarta - Jaehyun NCT idola K-Pop yang lahir pada 14 Februari 1997. Mengutip My Drama List, ia lahir dengan nama Jeong Jae Hyun dan mengganti namanya secara legal menjadi Jeong Yoon Oh. Ia mengganti nama ketika remaja karena permintaan neneknya. Namun ia tak mempermasalahkan jika dipanggil Jaehyun atau Yuno.

Mengenal Jaehyun

Jae Hyun lulus dari School of Performing Arts Seoul (SOPA) salah satu sekolah menengah seni yang terkenal di Korea. Sebelum tenar sebagai anggota NCT, Jaehyun bergabung dengan SM Entertainment pada 2012.

Baca Juga: Heechul Super Junior Minta Maaf atas Ucapannya saat Siaran Langsung

Jaehyun cukup mahir berbicara Bahasa Inggris. Sejak kecil ia dan orang tuanya tinggal di Amerika Serikat. Mereka tinggal di sana selama empat tahun. Saat itu sejak Jaehyun berumur lima tahun. Ia juga memiliki nama panggilan, Jay. Nama itu didapat dari gurunya yang sulit mengatakan Jaehyun dan memilih memanggil dia, Jay.

X

Sebelum debutnya, ia dikenal karena tampil di berbagai video musik remake seperti HOT's Hope dan Kim Minkyo's The Last Game. Pada 9 Desember 2013, ia diperkenalkan sebagai anggota tim pradebut SM Rookies.

Pada April 2016, Jaehyun secara resmi memulai debutnya sebagai anggota NCT, di subunit pertama NCT U, dengan single The 7th Sense dan Without You. Pada 10 Juli, ia debut sebagai anggota subunit kedua NCT 127 dengan mini album NCT #127.

Baca Juga: Perjalanan Bisnis SM Entertainment yang Berdiri pada 14 Februari 1995

Jaehyun juga melakukan debut aktingnya sebagai pemeran utama pria dalam drama Dear M pada 2022. Jeong juga terkenal di industri fashion, ia telah terpilih sebagai perwakilan brand ambassador Prada Korea.

Mengutip Kpopping, berikut beberapa fakta menarik tentang Jaehyun.

Musim semi momentum favoritnya.

Hobinya bermain piano dan berolahraga.

Terkadang dia mengambil makanan anggota NCT lainnya.

Basket olahraga favoritnya

Pilihan Editor: Profil Idola K-Pop Johnny NCT 127

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.