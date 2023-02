7 Fakta Menarik Love to Hate You, Drama Korea Terbaru Netflix

TEMPO.CO, Jakarta -- Love to Hate You merupakan drama Korea yang saat ini sedang digandrungi oleh semua kalangan, genre komedi romantis yang mirip dengan Hometown Cha-Cha-Cha ini memang sangat santai dan ringan untuk menemani weekend menjadi lebih menyenangkan. Penyajian latar cerita drama ini jelas berbeda, karena drama korea Love to Hate You memberikan kisah romansa enemies to lovers.

Drama ini menceritakan pengacara dan aktor terkenal yang terlibat cinta, Love to Hate You memiliki 10 episode yang pastinya sangat seru. Drama ini telah tayang di Netflix sejak 10 Februari 2023 ini dibanjiri oleh bintang Yoo Teo, Kim Ok Bin, Kim Ji Hoon dan Go Won Hee. Untuk itu, simak sinopsis dan 7 fakta Love to Hate You di bawah sini.

Sinopsis Love to Hate You

Love to Hate You menceritakan sosok wanita yang tidak ingin kalah dari pria, sementara si pria kerap kali mencurigai perilaku perempuan. Hingga akhirnya Yeo Mi Ran yang diperankan oleh Kim Ok Bin pindah ke firma hukum Gilmu.

Wanita tersebut tidak tertarik dengan hubungan percintaan, karena memiliki trust issue yang besar terhadap pria, padahal banyak pria yang berharap bisa menjadi pasangannya. Yeo Mi Ran memiliki pandangan bahwa cara terbaik agar wanita bisa hidup sendiri di dunia yang kejam adalah dengan memiliki karier yang mapan. Sebab itulah membuatnya bergabung ke firma hukum Gilmu dan ditugaskan sebagai pengacara bidang hiburan.

Saat itulah dunia Yeo Mi Ran tiba-tiba berubah karena ia dipertemukan dengan Nam Gong Ho yang diperankan oleh Yeo Teo yakni sosok aktor yang pandai berperan drama romantis namun berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya yang amat tragis. Sedangkan Do Woo Joon merupakan sosok pria yang melepas impiannya untuk menjadi aktor dan memilih terjun di dunia bisnis manajemen untuk mendukung Nam Gong Ho agar menjadi artis paling terkenal di seluruh dunia.

7 Fakta Menarik Love to Hate You

Ini dia 7 fakta menarik drama Love to Hate You, simak selengkapnya di sini.

1. Kolaborasi penulis drama My ID is Gangnam Beauty (2018)

Drama ini ditulis oleh Choi Soo Young yang sukses menulis webtoon dan skenario drama My ID is Gangnam Beauty. Pengalaman dan kesuksesannya memang tidak diragukan lagi, kisah yang disajikan juga sangat seru dan tidak boleh dilewatkan.

2. Kolaborasi sutradara film Ditto (2000)

Bukan hanya penulisnya saja yang super keren, sutradara film ini yakni Kim Jeong Kwon merupakan sutradara populer di kalangan muda-mudi Korea Selatan karena pernah menggarap film Ditto.

3. Deretan Pemeran Populer

Drama ini sangat dinantikan karena kisahnya sangat menghibur, chemistry pemainnya sangat baik, dan deretan pemainnya juga populer. Popularitas pemain Love to Hate You sudah tidak diragukan lagi, seperti Kim Ok Vin dan Yoo Teo yang dikenal sebagai lawan main Song Joong Ki dalam Arthdal Chronicles, Kim Ji Hoon dalam Money Heist, serta Yoo Teo membintangi drama The School of Nurse Files dan Vagabond.

Pemeran utama drama Love to Hate You yakni Kim Ok Vin sebagai Yeo Mi Ran, Yoo Tae Oh sebagai Nam Gang Ho, Kim Ji Hoon sebagai Do Woon Joon, dan Gong Won Hee sebagai Shin Na Eun. Pemeran pendukung drama Love to Hate You yakni, Lee Joo Bin sebagai Oh Se Na, Kim Sung Ryung sebagai Choi Soo Jin, Choi Yoon So sebagai Grace, dan Jung Kyung Soo sebagai Yeo Jae Gook. Selain pendukung, ada juga peran cameo yakni Yeon Jung Hoon, Eugene, dan Lee Yoo Ri.

4. Kim Ok Vin Berperan sebagai Pengacara Baru

Kim Ok Vin berperan sebagai pengacara baru di sebuah firma hukum khusus bidang entertainment sebagai Yeo Mi Ran si wanita yang tidak ingin dikalahkan, berusaha untuk bisa hidup sendiri, dan selalu berpikir independen.

5. Yoo Teo Berperan sebagai Aktor Papan Atas Korea Selatan

Yoo Teo memerankan aktor papan atas berbakat di Korea Selatan yang ahli dalam membintangi romance dan melodrama. Namun kehidupan nyatanya lebih menyedihkan dari karakter yang dimainkan. Nasib Nam Kang Ho yang selalu tragis ini dikarenakan ia membenci kencan dan tidak bisa mempercayai wanita.

6. Kim Ji Hoon dan Go Won Hee Menjadi Pasangan Second Lead

Pasangan second lead tidak boleh disepelekan, karena mampu mencuri hati penonton seketika. Kim Ji Hoon dan Go Won Hee ini masing-masing memerankan Do Woon Joon yang memilih mengelola bisnis manajemen dan Shin Na Eun sosok sahabat yang tinggal bersama Yeo Mi Ran, hingga akhirnya Shin Na Eun jatuh hati pada pandangan pertama kepada Do Woon Joon.

7. Lee Joo Bin Menjadi Supporting Role yang Berhubungan dengan Yoo Teo

Adanya Lee Joo Bin pastinya membuat cerita dan kisahnya terasa lebih lengkap, Lee Joo Bin berperan sebagai Oh Se Na yang mendapatkan julukan nation's first love selama 10 tahun karirnya dan seorang cinta pertama Nam Kang Ho. Setelah hubungan keduanya kandar, Nam Kang Ho menjadi aktor populer dan membuat Oh Se Na kembali jatuh cinta kepada Nam Kang Ho.

Drakor Love to Hate You di atas bisa dijadikan rekomendasi drama yang harus ditonton karena kisahnya ringan serta cukup menghibur para pecinta romance komedi dengan kisah yang manis.

NUR QOMARIYAH (CW)

