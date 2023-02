Suga BTS Bakal Gelar Konser Agust D Tour 3 Hari di ICE BSD, Catat Tanggalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Suga menjadi anggota BTS pertama yang mengumumkan tur solo dunia. Pemilik nama Min Yoongi tersebut akan menggelar konser solo di Amerika Serikat, Indonesia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Pemberitahuan ini diunggah langsung oleh superbintang Korea tersebut di Instagram pribadinya, @agustd pada Selasa, 14 Februari 2023.

Mengutip dari NME, tur akan dimulai di Amerika Serikat pada 26 April 2023 di Belmont Park, UBS Arena. Suga BTS akan manggung di 4 tempat lain di Amerika Serikat, kemudian menyapa penggemar Indonesia selama tiga hari, pada 26-28 Mei 2023. Konser Agust D ini akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Hall 5-6, Tangerang, Banten.

Selain itu, Ticketmaster mengunggah sistem penjualan tiket konser yang dibagi menjadi 3 hari. Informasi ini dibagikan oleh Ticketmaster melalui akun Twitter mereka (@Ticketmaster). Dikutip dari Ticketmaster dan We Got This Covered, penjualan tiket konser dibuka secara umum pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul 3 sore hingga 10 malam waktu venue lokal. Namun, terkhusus pemilik keanggotaan ARMY dapat membeli tiket lebih dahulu, yaitu pada Rabu, 1 Maret 2023. Registrasi keanggotaan ARMY dibuka hingga Kamis, 23 Februari 2023, pukul 7 malam waktu pasifik atau 9 malam waktu Inggris.

Reaksi ARMY Sambut Konser Suga BTS

Pemberitahuan tentang tur solo yang dilakukan oleh artis kelahiran tahun 1993 ini mengundang beragam reaksi penggemar atau ARMY. Kebanyakan merasa bahagia karena idolanya akan mendatangi negara mereka, misalnya akun fanbase BTS (@7btsupdates) mencuit, "OMG INDONESIA GEMETER" dengan emot tangisan. Sementara itu, ada pula penggemar yang mengungkapkan kekecewaan, misalnya akun @Yoongenius93, "Seperti pada biasanya, 'world tour' tapi tidak mengikutsertakan Eropa."

Penggemar lainnya juga terlihat curhat sambil menyampaikan pesan mereka bagi promotor iMe Indonesia. "Please imei, kalo bisa handle event ini dengan baik, percayalah, kalian bakalan trending baik-baik jugaaa. Jangan biarin ada calo, jangan down servernya, please banget pas di venue bisa handle antrian. Kita bestie please buat event kali ini yak. Mohon banget," cuit @korekore52z.

GABRIELLA AMANDA | NME | WEGOTTHISDISCOVERED

