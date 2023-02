7 Rekomendasi Film Romantis, Cocok Ditonton Bareng Pasangan Saat Rayakan Hari Valentine

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tanggal 14 Februari identik dengan perayaan Hari Valentine atau hari kasih sayang. Pada hari spesial ini, banyak orang memilih menghabiskan waktunya bersama orang-orang terkasih mereka, seperti keluarga dan pasangan atau pacar. Tentu banyak cara untuk merayakan Hari Valentine, mulai dari makan malam romantis, bertukar kado, hingga menonton film romantis.

Dari berbagai genre film yang ada, genre romance atau romantis tentu yang paling tepat disaksikan saat hari Valentine. Pasalnya, saat ini ada banyak film romantis yang dapat ditonton saat merayakan hari Valentine bersama orang-orang tersayang. Apa saja? Berikut 7 rekomendasi film Valentine romantis.

1. Valentine’s Day

Rekomendasi film Valentine romantis yang pertama adalah Valentine’s Day. Film yang dirilis pada 2010 ini mengusung tema komedi romantis yang akan mengundang gelak tawa penontonnya. Film ini bercerita tentang kisah cinta sekelompok orang yang tak selamanya indah. Mereka memiliki konflik masing-masing dengan pasangannya perihal kesetiaan, saling percaya, dan pengorbanan. Film ini dibintangi oleh sederet artis Hollywood ternama, seperti Julia Roberts, Taylor Swift, Jessica Alba, Taylor Lautner, Bradley Cooper, dan masih banyak lagi.

2. A Walk To Remember

X

A Walk to Remember. Foto: Wikipedia.

A Walk To Remember menjadi film lawas yang cocok untuk ditonton saat Valentine. Film yang dirilis pada 2002 ini bercerita tentang Landon Carter (Shane West) dan Jamie Sullivan (Mandy Moore). Suatu hari, Landon bertemu dengan Jamie saat sedang mengikuti proyek drama musim semi. Landon yang pembuat onar pun jatuh cinta pada Jamie. Tak disangka, Jamie berhasil membuat Landon menjadi lebih baik dan bersemangat mengejar cita-citanya. Namun, kisah cinta mereka diuji dengan penyakit yang diderita oleh Jamie.

3. The Fault in Our Stars

Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Hazel Grace yang menderita kanker tiroid dan sudah menyebar ke paru-paru. Untuk menambah semangat hidup sang anak, sang ibu pun mengikutkan Hazel ke komunitas dukungan pasien kanker. Di sana Hazel bertemu dengan Augustus Waters, seorang penderita kanker tulang. Mereka berdua kerap menghabiskan waktu bersama dan berakhir saling jatuh cinta.

4. Titanic

Jack (Leonardo DiCaprio) dan Rose (Kate Winslet) dalam film Titanic. Dok. Paramount Picture/20th Century Studios

Film Titanic adalah film legendaris yang cocok untuk ditonton saat Valentine bersama pasangan. Film yang pertama kali dirilis pada 1997 ini bercerita tentang dua orang anak muda yang bertemu di sebuah kapal pesiar mewah dan jatuh cinta. Namun sayangnya, kisah cinta mereka tak bertahan lama karena kapal yang mereka tumpangi menabrak gunung es dan tenggelam.

5. 50 First Dates

Rekomendasi film Valentine romantis yang selanjutnya adalah 50 First Dates. Film yang dirilis pada 2004 ini menceritakan tentang kisah cinta Henry (Adam Sandler) bersama kekasihnya Lucy Whitmore (Drew Barrymore). Henry yang merupakan dokter hewan harus selalu mengingatkan Lucy Whitmore tentang status dan hubungan mereka. Pasalnya, Lucy menderita amnesia dan membutuhkan kesabaran untuk kembali mengajarkannya tentang cinta.

6. One Day

One Day adalah film romantis dari Thailand yang rilis pada 2016. Film ini bercerita tentang seorang ahli IT bernama Denchai yang tidak pernah dipedulikan oleh orang sekitarnya. Dia jatuh cinta kepada seseorang bernama Nui, yang ternyata bukan orang biasa. Suatu hari, Nui mengalami kejadian yang membuatnya lupa ingatan, Denchai pun memulai perjuangannya mendapatkan cinta Nui.

7. Tune In For Love

Rekomendasi film Valentine romantis yang terakhir adalah Tune In For Love. Film Korea yang dirilis pada 2019 ini mengambil latar waktu pada sekitar tahun 1990-an di Korea Selatan. Film ini bercerita tentang Hyun Woo (Jung Hae In) yang bekerja di toko roti Mi Soo (Kim Go Eun). Awalnya, Mi Soo menentang kehadiran Hyun Woo karena dia pernah menjadi warga binaan di lapas tahanan penjara. Namun, juru masaknya yang bernama Eun Ja (Kim Gook Hee) justru memperbolehkan Hyun Woo bekerja di toko tersebut. Akhirnya, hubungan Hyun Woo dan Mi Soo pun semakin dekat.

Itulah 7 rekomendasi film Valentine romantis yang cocok ditonton bersama pasangan. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

